Торговий представник США Кетрін Тай та Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко започаткували переговорний процес щодо оновлення Угоди про торговельне та інвестиційне співробітництво, укладеної між країнами 2008 року. Про це сторони домовились за результатами двосторонньої зустрічі у Вашингтоні 9 листопада 2022 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Оновлення торгової угоди особливо важливо в контексті економічної підтримки США для України та в контексті повоєнної відбудови. Більше 20 представників усіх залучених до співпраці з Україною інституцій США обговорили існуючі програми допомоги і наступні кроки для залучення інвестицій в Україну», - заявила Юлія Свириденко.

Таке рішення ухвалене для підтримки зусиль України щодо створення більш прозорого та передбачуваного бізнес-середовища. Обидві сторони сподіваються на продовження роботи в цій сфері.

«Україна хоче, щоб торгова політика створювала дружнє та комфортне середовище для американських компаній, які беруть участь у проектах відновлення. Настав час оновити Угоду про торговельне та інвестиційне співробітництво (TICA) та надати всі необхідні гарантії бізнесу щодо нетарифних заходів, як от регуляторне середовище процедур закупівель», - зазначила Юлія Свириденко.

Під час двосторонньої зустрічі із Торговим представником США Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України підкреслила, що навіть під час війни українська економіка не зупинялась, а працює, незважаючи на постійні обстріли з боку агресора.

В рамках чергового засідання Ради з торгівлі та інвестицій сторони обговорили широке коло питань - від судової реформи, приватизацї і публічних закупівель до технічного регулювання, інтелектуальної власності і ветеринарних питань. Особливий акцент зробили на трудовій реформі, адже гарантування гідної праці є наріжним елементом сучасної торгової політики держав, які піклуються про своїх громадян.

«З одного боку Рада з торгівлі та інвестицій консолідувала усі попередні досягнення у двосторонній співпраці, але водночас масштаб існуючої співпраці перекладається на нову якість, яка вимагає оновлення договірної бази. Тому ми доповнимо Угоду 2008 року низкою протоколів. Ця робота дозволить зміцнити довіру американського бізнесу до інвестицій в Україну і полегшить реалізацію проектів з відновлення та відбудови України», - пояснила Юлія Свириденко.