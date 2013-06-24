Заступник Міністра оборони України Наталія Калмикова провела зустріч з генерал-лейтенантом армії США Мері Крюгер Ізаґірре та бригадним генералом армії США Ендрю Лендерсом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За результатами зустрічі заступник Міністра оборони повідомила про домовленості щодо посилення співпраці у військовій медицині України та США.

«Домовилися розвивати євроатлантичну взаємодію у сфері військової медицини та підготовки військовослужбовців», – зазначила Наталія Калмикова.

Зокрема, за її словами, йдеться про проведення спільних навчань та досліджень.

«Під час надзвичайно продуктивної зустрічі порушувалися питання проведення спільних навчань та досліджень, а також обміну досвідом з американськими лікарями за найактуальнішими напрямками військової медицини», — розповіла Наталія Калмикова.

Значна увага була приділена підготовці тренерів для інструкторів з тактичної медицини з метою запуску навчальної програми CLS (курс бійця-рятувальника) в Збройних силах України. Також обговорювалася можливість відкриття курсів ATLS (розширена підтримка життя при травмі) для військових лікарів батальйонного рівня та медичних рот.

Крім того, на зустрічі було розглянуто питання продовження курсів для військових хірургічних команд ASSET та розробка спільного плану дій щодо боротьби з внутрішньолікарняними інфекціями та антибіотикорезистентністю.

«Дякую партнерам за співпрацю, підтримку та взаєморозуміння. Попереду дуже багато важливих та масштабних проектів. Ці домовленості сприятимуть посиленню співпраці між Україною та США у сфері військової медицини, підвищенню кваліфікації українських військових медиків та покращенню медичного забезпечення Збройних сил України», - додала Наталія Калмикова.