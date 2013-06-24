Уряди України і США розглядають можливість глибшої співпраці в сфері критичних матеріалів, щоб активізувати американський бізнес заходити в Україну та інвестувати у видобуток та переробку корисних копалин. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Про втілення спільних інвестиційних проектів та інші напрями економічного партнерства між Україною і США йшлося під час зустрічі керівництва Мінекономіки з делегацією США 12 серпня. Участь у заході взяли Перший заступник Міністра економіки України Олексій Соболев, заступники Міністра Тарас Качка, Володимир Кузьо, Ігор Безкаравайний і Тетяна Бережна, Голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах. Зі сторони США – Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджет Брінк, члени Сенату США Ліндсі Грем, Річард Блументаль.

«Уряд України висловлює подяку США за безпрецедентну підтримку України у боротьбі з російським агресором, за фінансову, гуманітарну, енергетичну та експертну допомогу. Україна націлена на подальше плідне партнерство у пріоритетних секторах економіки та може запропонувати широкий спектр інвестиційних можливостей. Одним із секторів з великим потенціалом до розвитку є сектор критичних матеріалів. Україна є однією з багатших на корисні копалини країн у Європі, тож Уряд зацікавлений у співпраці з США в сфері критичних матеріалів, що може допомогти пришвидшити зелений перехід та покращити безпекову ситуацію в регіоні», - зазначив Олексій Соболев.

Перший заступник Міністра наголосив, що у квітні Україна приєдналася до Форуму партнерства з питань безпеки мінеральних ресурсів. Уряд готовий розвивати співпрацю в цій сфері відповідно до принципів MSP.

Також під час зустрічі йшлося про використання заморожених російських активів на користь України. Уряд України вдячний США, країнам G7 та ЄС за надання Україні фінансової підтримки – $50 млрд із майбутніх доходів від заморожених російських активів. Більшу частину з цих коштів передбачається надати як пряму бюджетну підтримку для покриття дефіциту бюджету. Іншу частину – спрямувати на закупівлю зброї та боєприпасів, у тому числі в українських виробників, а також на фінансування відновлення України.

Олексій Соболев підкреслив, що метою українського Уряду є арешт усіх російських державних активів, розташованих за кордоном, на користь України. Також він акцентував на ухваленому Конгресом США Законі «Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців», який дозволяє США передати Україні до $5 млрд заморожених активів рф.