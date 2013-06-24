10 грудня, керівництво Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку підписали фінансові угоди за новим системним проектом “Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність” (THRIVE). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підписантами виступили Міністр фінансів України Сергій Марченко, Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

Мета проекту – надання допомоги Уряду України у покращенні Програми медичних гарантій (ПМГ) для створення надійної системи охорони здоров’я.

Зокрема Міністр фінансів підписав кредитну Угоду зі Світовим банком на суму 249 млн доларів США за підтримки Уряду Японії через Цільовий фонд ADVANCE Ukraine (у тому числі 29 млн доларів США на капіталізацію відсотків) та кредитну Угоду на 200 млн доларів США.

“Впровадження нового проекту THRIVE дозволить якнайшвидше залучити необхідне фінансування для підтримки державних реформ у сфері охорони здоровʼя, а саме покращити дію програми медичних гарантій. Забезпечення безперебійного надання якісних медичних послуг громадянам є одним з пріоритетів Уряду у часи повномасштабної війни. Вдячний команді Світового банку за розуміння наших нагальних потреб та підтримку українців”, – наголосив Сергій Марченко.

THRIVE є одним із проектів, що впроваджуються із використанням фінансового інструменту PforR, який передбачає досягнення показників, за верифікації яких Україна залучатиме визначений транш коштів. Так, до кінця 2024 року, за досягнення передбачених результатів потенційна вибірка в рамках Проекту буде становити 220 млн доларів США.

Ключові завдання стосуються визначення пріоритетності послуг в межах ПМГ, впровадження більш ефективних та стратегічних методів фінансування, а також посилення підзвітності у рамках Програми.

Також МОЗ та Світовий банк підписали Грантову угоду на 5 млн доларів США від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) для фінансування інвестиційного проекту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE IPF) та підтримки впровадження THRIVE PforR. Відповідальним виконавцем частини IPF є Міністерство охорони здоров’я України.

9 грудня Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проект в Україні «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE)». На етапі затвердження запланований загальний обсяг проекту сягає понад 1,2 млрд доларів США на 2024-2027 роки.