Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у рамках робочого візиту до Туреччини зустрівся з заступником Міністра охорони здоров’я Турецької Республіки Хусейфе Йилмазом. Під час зустрічі учасники обговорили перспективи співробітництва у сфері охорони здоров’я, залучення Україною досвіду державно-приватного партнерства, розвиток медичного партнерства між країнами тощо. Також Міністр охорони здоров’я України ознайомився з роботою однієї з провідних лікарень Туреччини – «Башакшехір Джам енд Сакура Сіті Хоспітал». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні українська медична система переживає безпрецедентні випробування через повномасштабну війну. Однак наші героїчні медики за будь-яких умов продовжують виконувати свої обов'язки, рятуючи життя та надаючи допомогу постраждалим. Ми ж продовжуємо працювати як над відновленням медичної інфраструктури, так і над розвитком медичної системи. Допомога та підтримка міжнародних партнерів є дуже важливою для цього. Ми цінуємо можливості співпраці, які дозволяють залучати в Україну новітні медичні технології, обмінюватись досвідом та знаннями між медиками різних країн. Туреччина з перших днів повномасштабної війни активно допомагає та підтримує Україну на міжнародній арені. Крім того, МОЗ Туреччини надає численну гуманітарну допомогу, зокрема, медобладнання та ліки. Вдячний нашим партнерам. Впевнений, що наша співпраця триватиме та ставатиме ще міцнішою», - зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко зазначив, що Україна високо цінує досвід Туреччини у сфері охорони здоров’я та пропонує активізувати двостороннє співробітництво між країнами у таких напрямах, як:

реабілітація – співпраця у сфері протезування та реабілітації поранених, обмін досвідом і технологіями для покращення якості життя постраждалих. Україна запрошує турецьких спеціалістів долучитися до реабілітаційних програм. Ще одним важливим питанням є можливість прийняття українських військовослужбовців на реабілітацію у турецькі лікарні й, зокрема, у лікарню «Башакшехір Джам енд Сакура Сіті Хоспітал».

державно-приватне партнерство (ДПП) – Україна зацікавлена у залученні фінансових, кадрових та управлінських інвестицій приватного сектору у модернізацію медицини та залучення турецького досвіду реалізації ДПП у медичній галузі. Зокрема, приклад проекту ДПП на базі лікарні «Башакшехір Джам енд Сакура Сіті Хоспітал» буде корисним для реалізації ініціативи державно-приватного партнерства в Україні.

обмін досвідом – навчання українських спеціалістів у Туреччині, підвищення кваліфікації українських медиків через стажування у провідних турецьких медичних закладах та проведення спільних наукових досліджень. Водночас для Туреччини буде корисним досвід України щодо реагування на надзвичайні ситуації, формування стійкої системи охорони здоров’я в умовах війн і катастроф тощо.

міжнародне медичне партнерство – підтримка та розвиток на державному рівні співпраці між українськими та турецькими медичними закладами. Цілями співпраці є обмін кращими медичними практиками та досвідом підвищення кваліфікації медичних працівників, спільні дослідження та інновації, впровадження новітніх технологій.

Нагадаємо, що 13 січня 2024 року було підписано Меморандуму про міжнародне медичне партнерство між Клінікою «Аджибадем Алтунізаде» та Регіональним медичним центром родинного здоров’я у м. Дніпро. Медичні заклади розвивають співпрацю у напрямку пластичної реконструктивної хірургії та щелепно-лицевої хірургії. Лікарні ініціювали обмін досвідом ще до початку війни в Україні. Завдяки чому у 2023 році українські та турецькі спеціалісти спільно прооперували понад 60 дітей зі складними вадами розвитку та захворюваннями щелепно-лицевої зони. У 2024 році вже прооперовано 56 дітей.

розвиток нормативно-правової бази – можливість підготовки та підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством охорони здоров'я Туреччини. Меморандум буде продовженням міжурядової Угоди між КМУ та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі охорони здоров'я та медичної науки від 21.05.1998 р.

Також у ході зустрічі міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко ознайомився з роботою відділень турецької провідної лікарні – «Башакшехір Джам енд Сакура Сіті Хоспітал», зокрема, з відділеннями реабілітації та психологічної допомоги, високотехнологічних та інноваційних відділень.

Зазначимо, що на сьогодні лікарня – є третім за розміром інвестиційним проектом у сфері охорони здоров'я в Туреччині. Він був реалізований Міністерством охорони здоров'я Туреччини за моделлю державно-приватного партнерства «побудуй, управляй, передай», фінансування здійснювалось дев'ятьма глобальними фінансовими корпораціями, включаючи Банк Японії та Nippon Export and Investment Insurance.

Комплекс складається з восьми спеціалізованих лікарень. Шість блоків основної лікарні включають загальну медицину, педіатрію, ортопедію та неврологію, акушерство та гінекологію, кардіохірургію, онкологію. На момент введення в експлуатацію в комплексі було 725 кабінетів для консультацій і 2682 ліжка, які можуть бути перетворені для інтенсивної терапії за потреби. Лікарня також має 28 пологових залів, 90 операційних, 16-місний опіковий центр та 426 місць у відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених та дорослих. У закладі працює близько 4300 медичних працівників, понад 4 тис. обслуговуючого персоналу та понад 800 управлінців, що дозволяє обслуговувати майже 33 тис. пацієнтів щодня.

Сторони обговорили подальші перспективи співробітництва між турецькими та українськими закладами. Під час візиту дійшли згоди щодо підписання договору про міжнародне медичне партнерство між лікарнею «Башакшехір Джам енд Сакура Сіті Хоспітал» та українським медзакладом щодо співпраці по опіковій травмі. Найближчим часом буде підібрана відповідна лікарня в Україні.

Міністр охорони здоров’я України висловив вдячність заступнику Міністра Турецької Республіки за зустріч та обговорення пріоритетних напрямків розвитку для української медичної галузі. Міністерство визначає важливість такої взаємодії та висловлює вдячність за підтримку та подальшу співпрацю. Також міністр запросив представників турецької сторони відвідати Україну та ознайомитися з роботою української системи охорони здоров’я попри виклики повномасштабної війни.