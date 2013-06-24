Україна та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) розпочали реалізацію Програми зеленого відновлення промисловості України на 2024-2028 роки. Урочиста церемонія підписання Програми відбулася у Відні 28 червня 2024 року. Від Уряду України програму підписала заступник Міністра економіки України Надія Бігун, від UNIDO – заступник генерального директора та керуючий директор Директорату корпоративних послуг та операцій Юко Ясунага. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програма визначає стратегічне бачення трансформаційного та стійкого відновлення промисловості України, керуючись Порядком денним у сфері сталого розвитку до 2030 року, ухваленого Генасамблеєю ООН 25 вересня 2015 року, зокрема Ціллю сталого розвитку 9 «Промисловості, інновацій та інфраструктура». Крім того, програма узгоджена з пріоритетами Уряду України щодо раннього відновлення, баченням реформування політики та національними галузевими стратегіями.

«Україна має великий потенціал промислового розвитку. І ми вдячні UNIDO за можливість реалізувати цей потенціал та розвивати більш екологічну та сталу індустріалізацію. Ми високо цінуємо постійну підтримку UNIDO та вітаємо подальше посилення нашої співпраці в рамках нової програми і започаткування нових спільних заходів для підтримки України в ці складні часи», - зазначила під час церемонії Надія Бігун.

Для виконання мандату UNIDO в унікальних обставинах в Україні, Організація розробила спеціальну програму для зеленого відновлення промисловості, яка охоплює три ключові сфери діяльності:

• Створення можливостей для людей

• Підтримка бізнесу та залучення інвестицій

• Сприяння зеленій економіці.

«Ми дуже раді мати таке міцне партнерство з Міністерством економіки України. Ми впевнені, що ця співпраця забезпечить справді трансформаційні зміни у промисловості країни, сприяючи зростанню та процвітанню під час відновлення від руйнівних наслідків війни, що триває», - зазначив під час церемонії підписання Юко Ясунага.

Протягом останнього року UNIDO активізувала свої зусилля в Україні та досягла важливих результатів, що дозволило швидко та ефективно розширити спільну діяльність. Зокрема, UNIDO виконала комплексне діагностичне дослідження промисловості України, яке надає важливі вихідні дані та унікальний аналіз на мікро-, мезо- та макрорівнях. За підтримки різних партнерів з розвитку та фінансування UNIDO розпочала нову діяльність у таких напрямках як:

виробництво протезів за допомогою 3D друку;

розширення економічних можливостей жінок та молоді;

розбудова інституційної спроможності, в тому числі на муніципальному рівні;

інфраструктура якості;

енергозабезпечення;

циркулярна економіка;

харчова промисловість;

роботизація та штучний інтелект.

Наразі UNIDO у співпраці з Міністерством економіки України та Міністерством економіки, торгівлі та промисловості Японії готує масштабний проєкт, який забезпечить передачу технологій у низці важливих галузей.

Уряд України та UNIDO налаштовані на продовження спільної роботи з розбудови партнерства та мобілізації ресурсів для досягнення передбачених цілей Програми зеленого відновлення промисловості України на 2024-2028 роки.