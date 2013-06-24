10 жовтня заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анастасія Бондар зустрілася з аташе з питань культури Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні, директором Британської Ради в Україні Колмом МакГіверном. На зустрічі також була присутня керівниця мистецьких програм Британської Ради в Україні Олена Зоря. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Учасники обговорили посилення співпраці у питанні захисту культурної спадщини України та її присутність на всіх важливих мистецьких платформах Великої Британії.

Під час зустрічі заступник Міністра висловила вдячність за потужну підтримку та суттєву допомогу Україні у збереженні та популяризації культурної спадщини.

«Я безмежно вдячна вам за те, що Велика Британія продовжує стояти поруч з Україною у боротьбі за нашу ідентичність та культурну спадщину. Наразі нам важливо об’єднати зусилля задля просування України на світовій арені. Ми маємо разом створювати мистецькі проекти і показувати, що таке Україна насправді. Щоб світ бачив нас не тільки через призму війни, а й, зокрема, як потужного потенціалу сфери мистецтва. Адже наші культурні діячі співпрацюють з відомими іноземними художниками, музикантами, співаками, аби створювати справжні шедеври і залишити свій слід в історії. Ми сподіваємося на продовження плідної співпраці саме у цьому напряму», — підкреслила Анастасія Бондар.

Своєю чергою аташе з питань культури Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Колм МакГіверн наголосив на важливості всебічної підтримки України та на промоції українського мистецтва за кордоном.

«Креативні індустрії — це ще одна сфера, у яку ми можемо зробити спільний внесок. Тому що ми маємо бажання і можливості допомогти сектору тут, в Україні, і зробити повноцінний культурний обмін між нашими країнами. Ми маємо підтримувати зв’язки у різних формах мистецтва між молодими українськими митцями та їхніми британськими колегами. Саме тому ми точно продовжимо створювати різноманітні фестивалі та ініціативи. Я впевнений, що усі наші спільні кроки посилять позицію України та її культурну цінність на світовій арені», — наголосив Колм МакГівер.

Окремим важливим аспектом зустрічі стало обговорення історичних відносин України та Великої Британії, сучасної децентралізації та питання залучення молоді до розвитку культурної сфери.

«Ми маємо дбати про нашу культурну інфраструктуру — музеї, театри, філармонії та інші організації, адже вони є невід’ємною частиною нашої національної ідентичності. Це наш спільний скарб, який потребує постійної уваги і захисту. Децентралізація дозволить враховувати голоси місцевих громад та залучати молодих, креативних фахівців. Вони покликані робити культурні послуги доступними для всіх і привнести свіжі ідеї та формати у вже існуючі установи», — зазначила Анастасія Бондар.

Керівниця мистецьких програм Британської Ради в Україні Олена Зоря поділилася результатами співпраці з українськими організаціями: «Ми підтримуємо велику кількість українських ініціатив, зокрема створення нового деколонізаційного посібника, який присвячений Україні. До речі, його розробляє Український інститут у співпраці з ICOM UK, ICOM Ukraine. І ми протягом останніх шести місяців проводили закриті консультації з українськими консультантами, експертами з історії. Посібник також пройшов перше тестування в музеї у Відні, в Бель Ейр. А зараз наша команда створює фокус-групи з ширшим колом експертів з усього світу. Плануємо опублікувати путівник взимку. Тож ми розуміємо увесь потенціал українців у різних сферах, не лише у мистецтві, а й, наприклад, у сфері туризму. Тому нам важливо відкрити Україну як державу, яка продовжує розвиватися. Ми будемо підтримувати вас і зробимо все можливе, аби залучати до співпраці українських митців та захищати культурну спадщину від ворога».

За результатами перемовин сторони домовилися про продовження співпраці у сфері мистецьких проектів, а також про обмін досвідом у питанні розвитку культурних ініціатив.