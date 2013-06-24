Велика Британія підписала з Україною історичну угоду, якою зобов’язується ділитися інженерним досвідом і надати новий пакет підтримки для відновлення пошкодженої війною інфраструктури.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков провів онлайн-зустріч з Міністром транспорту Великої Британії Ґрант Шеппс. Про це повідомляє Урядовий портал.

Олександр Кубраков ознайомив британського колегу з показниками впливу війни на залізницю, автодороги та мости, після чого міністри підписали Спільний план дій для допомоги у відновленні транспортної інфраструктури. Згідно з Планом Велика Британія погоджується надавати експертизу від престижних британських приватних організацій.

Вона також передасть 5 автобусів від Go Ahead Group для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з Міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Міністр транспорту Великої Британії також детальніше розповів про пакет підтримки «Укрзалізниці» обсягом 10 млн фунтів стерлінгів, який було раніше анонсовано Прем’єр-міністром Великобританії на саміті G7. В рамках цього пакета буде придбано обладнання для ремонту мостів і облаштування тунелів, понад 120 контейнерів для транспортування зерна.

Оскільки Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі, то ці життєво важливі заходи допоможуть її економіці відновитися та зменшать тиск на світові ціни на продовольство.

Своєю чергою це підтримає Чорноморську зернову ініціативу, що дозволяє безпечно експортувати зерно, продукти харчування та добрива з України захищеними транспортними коридорами. Наразі завдяки цій ініціативі з 3 українських портів було експортовано 721 449 тонн вантажів.

Міністр транспорту Ґрант Шеппс зазначив: «Дуже приємно сьогодні зустрітися з Міністром інфраструктури України та запропонувати досвід та ресурси Великої Британії, щоб допомогти відновити транспортні перевезення людей.

У Сполученому Королівстві ми маємо найкращих транспортних експертів у світі і якщо ми поділимось ними з Україною, це не тільки допоможе відновитися Україні, але й підвищить авторитет британського бізнесу в глобальному масштабі».

На початку цього року Велика Британія взяла на себе головування на Міжнародному туристичному форумі (МТФ) і зобов’язалася об’єднати глобальних партнерів на знак солідарності проти вторгнення в Україну. Під час головування Великої Британії МТФ розпочне нове дослідження впливу війни на транспорт і поділиться конструктивними порадами щодо сталої реконструкції інфраструктури.

«Доля війни вирішується не тільки на полі бою. Україні потрібна потужна економіка та стабільно працюючі об’єкти інфраструктури.

Завдяки сьогоднішнім домовленостям ми розраховуємо отримати високоякісну експертизу від провідних британських компаній та інститутів для відновлення української інфраструктури.

Вдячний моєму колезі, Міністру транспорту, за всеохопну підтримку боротьби України з російською агресією», – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Уряд Великої Британії активно підтримує український народ в його боротьбі проти Росії. Загальний обсяг підтримки зараз становить майже 4 млрд фунтів стерлінгів.

Також британські партнери запровадили найбільший і найсуворіший пакет санкцій, які коли-небудь накладалися на Росію чи будь-яку іншу велику економіку світу. Зокрема, санкції накладено на понад 1000 осіб, 100 компаній, а також вжито суворих заходів стосовно російських яхт та приватних літаків. Це завдало російським олігархам втрат на 117 млрд фунтів стерлінгів.