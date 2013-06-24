Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко провів робочу зустріч із Послом Великої Британії в Україні Мартіном Гаррісом. Під час зустрічі учасники обговорили перспективи співробітництва у сфері охорони здоров’я, питання відновлення української медичної інфраструктури, розвиток партнерств між лікарнями обох країн та обмін досвідом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Міжнародна підтримка відіграє критично важливу роль у забезпеченні роботи медичної системи України під час війни. Вдячні Великій Британії за численну гуманітарну допомогу, підтримку тих наших громадян, які були змушені залишити свої домівки через воєнні дії, реалізацію спільних проектів. Разом ми не лише посилюємо стійкість нашої системи охорони здоров’я, а й створюємо можливості для якісного лікування та відновлення українців, які цього потребують. Підписання Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією є важливим кроком у зміцненні двосторонніх відносин. Зокрема, це відкриває нові можливості і для розвитку співпраці у медичній сфері відповідно до пріоритетів, визначених у Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року”, - сказав Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Під час зустрічі учасники обговорили підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері охорони здоров’я між Міністерством охорони здоров’я України та Департаментом охорони здоров’я та соціальної допомоги Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з метою імплементації положень Безпекової угоди та Угоди про 100-річне партнерство між країнами.

Віктор Ляшко зазначив, що Україна високо цінує досвід Великої Британії у сфері охорони здоров’я та пропонує активізувати двостороннє співробітництво між країнами у таких напрямках, як:

- Розвиток горизонтальної співпраці між медичними установами – обмін досвідом між лікарями та медичними фахівцями через стажування, робочі візити та спільні операції, організація семінарів і тренінгів з провідними експертами. Така співпраця сприятиме підвищенню кваліфікації наших медиків та впровадженню новітніх підходів у лікуванні.

- Відновлення медичної інфраструктури також залишається одним із пріоритетних завдань. Експертна підтримка Великої Британії у питаннях реконструкції та модернізації лікарень є важливою у створенні сучасної медичної системи в Україні. Зокрема, йдеться про реалізацію проектів державно-приватного партнерства.

- Розвиток тих видів медичних послуг, попит на які значно зріс через повномасштабну війну, а саме: реабілітація у сфері охорони здоров’я, охорона ментального здоров’я, медична допомога при опікових травмах, бойових травмах та травмах хребта тощо.

Віктор Ляшко додав, що Україна є відкритою до нових ініціатив у галузі охорони здоров'я, які можуть бути спільно розроблені та реалізовані на користь обох країн. Співробітництво сприятиме не лише подоланню нинішніх викликів, але й розвитку інноваційних рішень, що зроблять українську систему охорони здоров’я ще більш стійкою та ефективною.