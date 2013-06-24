31 жовтня 2024 року Міжвідомча комісія з питань застосування та реалізації норм міжнародного гуманітарного права (МГП) в Україні та Національний комітет з міжнародного гуманітарного права Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії уклали Меморандум про взаєморозуміння, що передбачає розширення співробітництва між інституціями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ підписали т.в.о. Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Анатолій Стельмах і Голова Національного комітету з МГП Великої Британії та Північної Ірландії Ендрю Мердок на полях 34-ї Міжнародної конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Меморандумом передбачено посилення взаємодії та взаємної координації заходів, обмін досвідом, знаннями й найкращими практиками для забезпечення реалізації міжнародно-правових зобов’язань України та Великобританії у галузі міжнародного гуманітарного права.

«Україна показала високий стандарт дотримання міжнародного гуманітарного права в умовах війни. Британська школа міжнародного права одна з найкращих і найбільш визнаних у світі. Нам важливо не тільки підтримувати поточні досягнення, а й ділитися набутим досвідом», — наголосив Анатолій Стельмах.

Також він висловив вдячність Уряду Великої Британії за безумовну підтримку України з початку повномасштабного вторгнення рф.

Посилення співпраці України з країнами цивілізованого світу у сфері міжнародного гуманітарного права є надзвичайно важливим, адже через повномасштабну агресію російської федерації та зневагу агресора до міжнародного права МГП проходить випробування на міцність. Саме за лідерства України та з урахуванням її досвіду буде формуватися майбутнє міжнародного гуманітарного права — нові справедливі механізми захисту жертв війни, особливо цивільного населення і його найбільш вразливих груп.