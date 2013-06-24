Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук провела зустріч з Послом Великобританії в Україні Мартіном Гаррісом. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вони обговорили актуальні питання щодо напрацювання в межах Пункту 8 Формули миру Володимира Зеленського; водозабезпечення України; підготовку та участь України на СОР29 в Баку.

«Поділилася з паном послом враженнями про поїздку української делегації до Фінляндії та актуальні напрацювання в межах Пункту 8 Формули миру Володимира Зеленського, який є великим майданчиком для акумулювання зусиль різних держав. Цей пункт можна використати не тільки для підрахунку збитків та виплати репарацій Україні, а й для формування міжнародних принципів відновлення за зеленими стандартами», - зазначила Світлана Гринчук.

За її словами, Міндовкілля, за підтримки партнерів, може стати рушієм впровадження принципів зеленого відновлення на базі Пункту 8. Важливо розуміти, що це робота не тільки для України, а на прикладі України для всієї світової спільноти. Наш досвід з оцінки та обрахунку екологічних збитків та притягнення росії до відповідальності за екологічні злочини має стати світовим надбанням.

«Окремо зачепили підготовку до Кліматичного саміту CОР29. Пріоритет України сьогодні – доступ до фінансування заходів з адаптації до зміни клімату, зокрема Green Climate Fund. Це важлива складова реалізації Паризької Угоди, яка передбачає доступ до кліматичного фінансування відповідно до потреб держав. Потреби повоєнної України у кліматичному фінансуванні неможливо переоцінити. Тож підтримка на цьому шляху таких партнерів, як Великобританія, як ніколи доречна», - зауважила Світлана Гринчук.