Перша віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс підписали друге доповнення до Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Міністерства.

Документ затверджує спрощення взаємного доступу на ринок публічних закупівель.

Угода оновлює порогові значення, а також змінює валюту, встановлену для їх обчислення з євро на спеціальні права запозичення (МВФ). Також будуть впорядковані положення щодо взаємного застосування державних закупівель в частині надання медичних послуг.

Україна та Велика Британія мають намір і далі розвивати договірно-правову базу, яка сприятиме двосторонній торгівлі і посиленню зв‘язків між українським та британським бізнесом.

«Оновлення Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії є дієвим доказом активної взаємодії Києва і Лондона в торговельній та економічній сферах, незважаючи на триваючу російську агресію проти України», - зазначила Юлія Свириденко зазначила.

Нагадаємо, попередні доповнення до Угоди співробітництва між Україною та Великобританією були підписані 4 травня цього року. Документ передбачає скасування всіх тарифів та квот у взаємній торгівлі.