Учора в Києві зустрілися урядова команда на чолі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і голова Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) Норіхіко Ішігуро, представники Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії і японських компаній.

Сторони обговорили пріоритети у відновленні, зокрема енергетику. Денис Шмигаль подякував Японії за допомогу з обладнанням та розповів про розбудову децентралізованої генерації й розвиток поновлюваних джерел енергії. Прем’єр-міністр запросив японські компанії до участі в цих проєктах.

«Гуманітарне розмінування — ще один важливий напрям співпраці, і Японія тут серед лідерів у допомозі. Дякуємо за передане обладнання та машини для гуманітарного розмінування, а також фінансування проєкту з навчання саперів ДСНС», — зазначив Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр висловив подяку народові та уряду Японії за політичну, фінансову і гуманітарну допомогу. Представники великих японських компаній запевнили, що готові брати участь у відновленні й тісно співпрацювати з українським бізнесом.

По завершенні зустрічі відбулося підписання меморандуму про співпрацю між JETRO та Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest. Прем’єр-міністр підкреслив, що це посилить співпрацю між Україною і Японією й відкриє шлях до нових перспективних проєктів. Японські інвестори зможуть зміцнювати ділові відносини з українськими компаніями та обирати найперспективніші проєкти для вкладення, впроваджувати нові підходи й технології, які сприятимуть розвитку нашої економіки. Очікуємо, що ця співпраця дасть багато плідних результатів», — зазначив Денис Шмигаль.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ