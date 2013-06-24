Поглиблення співпраці між Україною та ЄБРР та реалізацію спільних проєктів відновлення і розвитку нашої держави обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо під час зустрічі в Києві 4 лютого.

«ЄБРР — надійний партнер України. Торік банк збільшив інвестиції в Україну до 2,4 мільярда євро», — зазначив глава українського уряду й додав, що співпраця банку з державним та приватним секторами відбувається в різних сферах.

У фокусі розмови Дениса Шмигаля та Оділь Рено-Бассо було посилення енергетичної стійкості України, а також шляхи підтримки проєктів у цій сфері, один з яких — зміцнення співпраці з українськими державними енергетичними компаніями. У цьому напрямі, за словами Дениса Шмигаля, готують нові спільні проєкти.

Прем’єр наголосив, що Україна розраховує на продовження співпраці в транспортній галузі та відновленні інфраструктури.

«Тут для нас серед пріоритетів — відбудова житла людей, зруйнованого через постійні російські обстріли», — зазначив Денис Шмигаль.

На зустрічі йшлося і про розвиток кредитування в Україні.

Денис Шмигаль подякував ЄБРР за підтримку важливих проєктів та ініціатив, які зміцнюють стійкість у війні з російським агресором.

Питання розширення співпраці та масштабування чинних проєктів обговорили під час зустрічі в Києві перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та керуючий директор ЄБРР в секторі фінансових установ Франсіс Маліж. Юлія Свириденко розповіла представникам ЄБРР про прогрес у втіленні державних програм підтримки бізнесу. Серед них «Доступні кредити 5—7—9%», житлова програма «єОселя», програми для підтримки малого і середнього підприємництва та компенсацій аграріям за розмінування сільськогосподарських земель. Сторони обговорили потенційні можливості підтримки партнерами цих та інших програм.

Перший віцепрем’єр-міністр також ознайомила партнерів із пріоритетними секторами, де уряд вбачає найбільший потенціал для залучення інвестицій. Зокрема це енергетика, транспорт і логістика, агропереробка, критичні матеріали, розвиток переробної промисловості, оборонно-промисловий комплекс, IT та диджиталізація й інші.

Учасники зустрічі приділили увагу фінансуванню реального сектору. Обговорили ефективне використання грантів, кредитів та інших інструментів підтримки. Також ішлося про залучення приватного капіталу.

Юлія Свириденко подякувала ЄБРР за системну підтримку української економіки. За підсумками 2024 року ЄБРР став одним із ключових інституційних інвесторів в Україні, вклавши 2,4 млрд євро у різні проєкти. Інвестиції було спрямовано на зміцнення енергетичної безпеки, розвиток критично важливої інфраструктури, підтримку продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору. Банк активно співпрацює з донорами, залучивши з 2022 року понад 2,6 млрд євро донорської підтримки, зокрема нефінансовані гарантії. Після рішення 2023 року про збільшення капіталу на 4 млрд євро ЄБРР планує підтримувати інвестиції на рівні 1,5 млрд євро щорічно з можливим зростанням у період відновлення.

Джерела: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ

Міністерство економіки