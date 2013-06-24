22 липня, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в онлайн форматі з головою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надею Кальвіно та головою представництва ЄІБ в Україні Жаном Ерік де Загоном. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сторони обговорили стан впровадження програм співпраці, а також нові проекти підтримки. Уряд України та ЄІБ ретельно працюють над підготовкою нових фінансових угод.

“Європейський інвестиційний банк системно підтримує Україну у пріоритетних напрямах. І ми продовжуємо працювати над розширенням нашого партнерства. Загалом обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі складає 26 проектів обсягом 5,3 млрд євро”, — зазначив Сергій Марченко.

Обсяг портфеля спільних проектів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці і сягає понад 7 млрд євро. З початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ у всіх напрямах – близько 2 млрд євро.

Фінансова підтримка Банку спрямовується на забезпечення пріоритетних потреб країни, у тому числі на відновлення критичної інфраструктури та відновлення енергосистеми.

Міністр фінансів наголосив на нагальній потребі у підтримці енергетичного сектору України, а також розробці нових проектів з відновлення та розвитку електроенергетики в Україні. Очікується, що Банк найближчим часом схвалить пакет підтримки енергетичного сектору України на суму 250 млн євро.

Щодо поточних ініціатив, сторони відзначили фінансування ЄІБ проектів малого-середнього підприємництва із трьома українськими банками: “Укргазбанк”, “Прокредит Банк” та “Укрексімбанк”, а також підготовку до підписання Фінансової угоди між Україною та ЄІБ за проектами “Впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним номером 112”. Крім того, обговорили низку потенційних спільних проектів, зокрема, тих, що спрямовані на забезпечення житлом громадян України.

Сторони домовились продовжити роботу над ефективним впровадженням поточних і потенційних проектів та залученням нових інвестицій Банку в Україну.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна та ЄІБ підписали Меморандумпро взаєморозуміння щодо співробітництва у державному та приватному секторах економіки України. У Меморандумі визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.