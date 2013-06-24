Заступник Міністра економіки України Олександра Грибана, виконувач обов’язків Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло та торговий менеджер Представництва Європейського Союзу в Україні Анне Берсіо провели зустріч, під час якої обговорили подальші кроки щодо укладення Угоди АСАА. Про це повідомляє Урядовий портал.

Здійснюється моніторинг результатів адаптації законодавства, включаючи нормативно-правові акти у сфері енергоефективності та енергетичного маркування, шляхом заповнення таблиці «Tracking tables», розробленої спільно з Європейською стороною.

На сьогодні Україна в цілому виконала зобов’язання щодо адаптації горизонтального та секторального законодавства.

«Реалізація Угоди АСАА сприятиме впровадженню нової моделі економічного розвитку України, зростанню конкурентоспроможності та інноваційності української промислової продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Це нові можливості залучення інвестицій, а також вироблена за сучасними технологіями якісна та безпечна продукції для споживачів, що є особливо важливим для спрощення торгівлі та відновлення економіки України під час воєнного стану», - зазначив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Він висловив вдячність Європейській стороні за підтримку України під час військової агресії рф, і зокрема у сфері дерегуляції торгівлі промисловою продукцією.

Наразі українська сторона врахувала рекомендації європейських експертів, надані у звітах за результатами проведення першої фази попередньої оціночної місії ЄС, в межах якої відбулось оцінювання стану адаптації горизонтального та вертикального законодавства інфраструктури якості України до актів законодавства ЄС, систем стандартизації та метрології України.

Мінекономіки підготувало та передало виконувачу обов’язків Голови Представництва Європейського Союзу в Україні Ремі Дюфло Дорожню карту допомоги державним підприємствам сфери технічного регулювання в умовах воєнного стану, зокрема за підтримки діючих в Україні проектів технічної допомоги.

Сторони докладатимуть максимум зусиль для пришвидшення подальших оціночних місій із застосуванням гнучких підходів в режимах онлайн та офлайн. Європейська сторона запевнила у підтримці національної системи інфраструктури якості України у цей складний час.