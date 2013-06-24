«З1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн ЄС буде збільшена з поточних 1,7 до 2,1 ГВт. Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури. Вдячний європейським партнерам, зокрема єврокомісарці Кадрі Сімсон за послідовну позицію й дієві кроки для підтримки нашої енергосистеми напередодні зими», - зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресцентр Урядовий портал.

Необхідність ухвалення важливого для України рішення про збільшення пропускної спроможності імпорту обговорювалась на зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн у вересні в Києві.

Також Україна додатково матиме можливість на гарантовані 250 МВт потужності перетоків з ЄС в режимі аварійної допомоги.