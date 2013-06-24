Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко підписала фінансову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility. Відповіднерішенняпро залучення грантової підтримки від ЄС ухвалено на засіданні уряду минулого тижня.

«Уряд фіналізував домовленість між Україною та ЄС у межах Ukraine Facility. Підписання угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 млрд протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні і забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки. Це остання угода, яка потрібна для того, щоб повністю запрацювала програма Ukraine Facility. Ми вдячні ЄС за допомогу у відновленні України та створенні нових інвестиційних можливостей у довгостроковій перспективі», — зазначилаЮлія Свириденко.

Усього бюджетна підтримка в межах першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом 2024 року Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою, повідомляє Мінекономіки.