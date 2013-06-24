Україна та ЄС поглиблюють співпрацю у сфері кібербезпеки. Про це заступник Міністра оборони України Катерина Черногоренко заявила за підсумками участі у третьому раунді Кібердіалогу між Україною та ЄС у Брюсселі. Учасники заходу домовилися про поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки на тлі російської агресії та переговорів про вступ України до ЄС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністерство оборони України оголосило про намір посилити партнерство з приватним сектором у сфері кібербезпеки з метою підвищення кіберстійкості. Нова ініціатива під назвою «Soft Power» об'єднає провідних інженерів, розробників та програмістів з приватного сектору та університетів України та країн-партнерів для створення передових рішень для безпілотних систем. Це співробітництво суттєво підтримає культуру інновацій у секторі оборони у довгостроковій перспективі.

«Зараз наш темп цифровізації прискорюється. Створюється та впроваджується більше систем. Більше систем, більше даних потребують захисту. Масштаб кібервійни зростає. Ми глибоко цінуємо партнерів, які активно допомагають Україні в її зусиллях з оборони, і завжди будемо вдячні тим, хто підтримує нас сьогодні. Сподіваюся, ми зможемо встановити більше можливостей для співпраці з ЄС у кіберсфері, зокрема, через ІТ-коаліцію, щоб забезпечити кращу стійкість нашої інфраструктури», — зазначила Катерина Черногоренко.

Представники ЄС підтвердили підтримку спроможності України протистояти кібератакам та порушенням роботи критичної інфраструктури. Учасники діалогу обговорили зміни в ландшафті кіберзагроз, нові законодавчі ініціативи, зусилля з розбудови кіберстійкості та захисту, а також співпрацю для протидії зловмисній кіберактивності.

Сторони домовилися досягти конкретних результатів до проведення четвертого раунду Кібердіалогу у 2025 році.