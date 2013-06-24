26 березня Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся в Києві з Головою Аудиторської Ради Ukraine Facility Мареком Белкою, заступником Голови Хайсом де Врісом, а також членом Ради Гуннаром Вельцгольцем. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У зустрічі також взяв участь перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін.

Європейська Комісія створила Аудиторську Раду у червні 2024 року, вона діятиме до кінця червня 2028 року. Її місія – забезпечення прозорості та ефективності фінансової допомоги в рамках Ukraine Facility у співпраці з Урядом України. Ukraine Facility передбачає спрямування Україні у 2024-2027 роках 50 млрд євро, із яких бюджетна підтримка – 38,27 млрд євро.

У лютому 2025 року Європейська Комісія оголосила про завершення формування Аудиторської Ради Ukraine Facility, призначивши трьох фахівців у сфері фінансового контролю та управління.

Від України відповідальним за аудит виконання Плану України для реалізації інструменту Ukraine Facility визначено Міністерство фінансів.

Сергій Марченко привітав представників Ради з призначенням на посаду та висловив готовність до всебічної співпраці для забезпечення належного рівня прозорості та підзвітності використання коштів ЄС, а також в частині реалізації реформ, визначних Планом України.

Сторони підписали Меморандум, метою якого є створення основи для співробітництва між Мінфіном та Аудиторською Радою.

Це дозволить зміцнити систему фінансового управління та контролю, а також прозорість у реалізації Ukraine Facility, зокрема, через обмін інформацією, звітами та іншими документами, а також тісний діалог між інституціями.

"Міжнародна підтримка – важливий інструмент для забезпечення фінансової стабільності в умовах повномасштабної війни. З лютого 2022 року Україна отримала значний рівень бюджетної підтримки, зокрема від ЄС, що є свідченням солідарності міжнародної спільноти з нашою державою та довіри до Уряду України. Прозорість та підзвітність у використанні коштів донорів – ключовий актив у нашій співпраці. Мінфін залишається відкритим до взаємодії з європейськими партнерами для посилення ефективності використання допомоги”, – зазначив Сергій Марченко.

За 2024 рік у межах програми Ukraine Facility до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро. Найближчими днями Україна очікує наступний транш у розмірі 3,5 млрд євро.