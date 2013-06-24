10 квітня у Брюсселі, Бельгія, розпочались двосторонні зустрічі делегацій України та Європейської Комісії в межах офіційного скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 29 «Митний Союз», що належить до Кластера 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах свого виступу, Головний переговірник та голова делегації, Віце-премʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністр юстиції Ольга Стефанішина наголосила, що протягом минулого року Україна зробила ключові кроки для наближення власного законодавства до європейського.

«Останні оцінки за відповідним Розділом, зокрема й представлені у Звіті Європейської комісії щодо розширення 2024 року, свідчать, що Україна має одні з найвищих показників у цьому напрямі. Трансформації українських інституцій, відповідальних за митне регулювання, продовжуються, аби повністю відповідати стандартам ЄС», – зазначила Віце-премʼєр-міністр.

З її слів, в межах процесу вже було реалізувано низку ключових рішень: зокрема, з 1 жовтня 2022 року, Україна стала повноправним учасником Конвенції про спільну транзитну процедуру та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Україна розпочала міжнародне застосування системи NCTS (New Computerised Transit System) та вже успішно перейшла на П'яту фазу NCTS, ставши однією з перших 20 країн-учасниць Конвенції, які впровадили цю систему.

«Ми переходимо на європейські формати: систему авторизованого економічного оператора (AEO), спрощення в межах NCTS, а також нові процедури, які дозволяють усім надійним підприємцям (не лише AEO) користуватися перевагами при митному оформленні. Це — важливий сигнал для українських та іноземних компаній, що законодавча рамка України — стабільна, передбачувана і орієнтована на продовження інтеграції», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Вона також поінформувала європейських колег про те, що з 1 січня 2024 року набув чинності Закон України щодо криміналізації контрабанди підакцизних товарів, а з 1 липня 2024 року — Закон щодо криміналізації контрабанди товарів.

«Після скринінгових зустрічей та підготовки звіту за відповідним Кластером, ми щиро сподіваємося на його якнайшвидше відкриття. Це дозволить перейти до наступного етапу — адаптації національного законодавства, яке забезпечить готовність України до інтеграції в Митний союз», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Участь у засіданні взяли заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступник Голови Державної митної служби України Владислав Суворов, директор Департаменту митної політики Міністерства фінансів України Олександр Москаленко, в.о. заступника начальника управління - начальника відділу стратегічного розвитку та антикорупційної діяльності Управління запобігання та виявлення корупції Державної митної служби України Юрій Занік.

Під час сесії 10 квітня, українська сторона презентувала поточний стан українського законодавства за такими питаннями: