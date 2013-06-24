Міністерство економіки України та EIB розглянули поточний стан впровадження проектів відновлення Банком в межах Ukraine Investment Framework (UIF) другої інвестиційної складової Pillar 2 Плану України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

5 листопада у ході зустрічі Першого заступника Міністра економіки України Олексія Соболева з делегацією EIB на чолі з головою Регіонального центру Східної Європи EIB, Крістіною Мікуловою, учасники обговорили публічні проекти, що вже реалізуються Банком в Україні та розглянули додаткові можливості фінансування у межах UIF.

«Для ефективного використання наявного фінансування на проекти відновлення, важливо, щоб ми мали повне розуміння поточної та планованої діяльності IFIs та DFIs в Україні. У межах Pillar 2 EIB має близько 2 млрд євро гарантій на реалізацію публічних проектів. Наразі Уряд спільно з Єврокомісією працює над аналізом поданих EIB ініціатив, щоб сформувати подальші рекомендації щодо їх реалізації відповідно до Єдиного портфелю публічних інвестицій», — зазначив Олексій Соболев.

Сторони також розглянули питання розширення технічної допомоги з підготовки проектів. Так, Уряд вже працює над запуском програми Project Preparation Facility (PPF) для збільшення кількості готових для залучення фінансування проектів. Окремо, за підтримки Єврокомісії та EIB в Україні працює програма JASPERS, яка надає консультативні послуги та технічну підтримку для підготовки й впровадження публічних та муніципальних проєктів.

Довідково

Європейський інвестиційний банк (EIB) створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами ЄІБ є 27 країн Європейського Союзу. Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів.

Станом на 01 жовтня 2024 року загальний обсяг наданих EIB фінансових ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі, складає більше 7,5 млрд євро.