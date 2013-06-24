Україна вдруге успішно провела огляд торговельної політики у Світовій організації торгівлі. Засідання відбулося 26 та 28 лютого у штаб-квартирі СОТ у Женеві. Делегацію очолив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

Підготовка до огляду тривала понад рік. Україна співпрацювала з державними органами, структурними підрозділами Мінекономіки та Секретаріатом СОТ. У грудні члени СОТ отримали звіти Секретаріату та уряду України для аналізу.

«Ми отримали понад 400 письмових запитань від 20 членів СОТ, переважно щодо торговельного та інвестиційного режимів. Це підтверджує значний інтерес до поглиблення економічної співпраці з Україною попри війну. Особливо цінні для нас відгуки про стійкість економіки, критичну роль експорту агропродукції у світовій продовольчій безпеці та розвиток галузей з високою доданою вартістю. Члени СОТ також високо оцінили прогрес у захисті інтелектуальної власності та виконання зобов’язань щодо прозорості», — розповів Тарас Качка.

Він наголосив, що успішний огляд торговельної політики сприятиме зміцненню торговельних відносин України з партнерами.

«Надані відповіді на запитання, а також додаткові роз’яснення, які надішлемо найближчим часом, забезпечать членів СОТ необхідною інформацією про можливості та переваги співпраці з Україною», — додав Тарас Качка.

Заступник міністра економіки — торговий представник України окремо відзначив вагоме досягнення економічної дипломатії на засіданні СОТ: у протокол уперше було внесено спільну заяву 45 членів СОТ із засудженням руйнівного впливу російської агресії на світову торговельну систему. Заяву було поширено як офіційний документ СОТ, повідомляє Міністерство економіки.