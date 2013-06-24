Україна успішно завершила третій опалювальний сезон під час повномасштабної війни та вже розпочала підготовку до наступного осінньо-зимового періоду. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 15 квітня, передає пресцентр Урядовий портал.

«Ремонтуємо обладнання, захищаємо енергообʼєкти, залучаємо необхідні ресурси, аби профінансувати цю роботу», — зазначив він.

Глава Уряду підкреслив, що незважаючи на те, що росія постійно здійснює атаки проти енергосистеми, зокрема і під час опалювального сезону, нашій державі вдалося пройти його стабільно.

«У домівках мільйонів українців, у школах та лікарнях було світло і тепло. Наші підприємства також працювали без суттєвих обмежень», — наголосив Денис Шмигаль та додав, що з 2022 року ворогом уражено понад 63 тисячі енергетичних об’єктів, однак завдяки безперервним ремонтам та відбудові вдалося відновити понад половину потужностей, пошкоджених торік.

Також Прем’єр-міністр підкреслив, що атомна енергетика працювала з високою потужністю — усі дев’ять енергоблоків АЕС функціонували максимально ефективно.

«Європейські партнери вкотре продемонстрували непохитну підтримку. Ми розширили межі можливого імпорту електроенергії з Європи до 2,1 ГВт», — повідомив Денис Шмигаль.

За його словами, у Фонді підтримки енергетики України було зібрали 1,2 млрд євро донорських коштів. Крім того, активно розвивається система децентралізованої генерації. Минулої зими запущено 148 когенераційних установок та 84 модульні котельні загальною потужністю 268 МВт. Денис Шмигаль наголосив, що цього року заплановано встановлення ще 420 установок і котелень, насамперед у прифронтових регіонах.

Популярністю користуються програми підтримки бізнесу та громадян, які залучають енергетичні кредити на встановлення газопоршневих, когенераційних установок, вітряків, сонячних панелей та генераторів. Денис Шмигаль повідомив, що за 10 місяців реалізації програми бізнес отримав понад 10 млрд грн, що забезпечить встановлення близько 640 МВт. Кредитування фізичних осіб наближається до 1 млрд грн.

«Цієї зими ми також зупинили російський газовий транзит. Наша газотранспортна система працює стабільно, завдяки чому всі споживачі забезпечені необхідним ресурсом», — зазначив Глава Уряду.