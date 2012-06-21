Понад 38 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 12 серпня, із України до Литви.

Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу президента та розпорядження Кабінету Міністрів України, повідомили в пресцентрі ДСНС.

Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Вантаж супроводжує група співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки.