31 січня 2025 року Апеляційний суд Свеа (Стокгольм) відмовив у задоволенні заяви компаній Littop EnterprisesLimited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited про скасування рішення арбітражного трибуналу у справі за позовом Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited v. Ukraine (SCC Case No. V 2015/092), ухваленого 4 лютого 2021 року на користь України. Суд виніс важливе рішення на користь України, відхиливши апеляцію трьох кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі Укрнафти від 4 лютого 2021 року.

Кіпрські компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (позивачі), які сукупно володіють 40,1009% акцій ПАТ «Укрнафта», 2015 року ініціювали арбітражне провадження проти України, вимагаючи компенсації обсягом понад 6 мільярдів доларів США з відсотками.

«За підсумками розгляду позовних вимог позивачів арбітражний трибунал погодився з позицією України щодо відсутності у трибуналу юрисдикції розглядати цей спір, що підтвердив і Апеляційний суд Свеа», — зазначила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина.

За рішенням суду, позивачі зобов’язані відшкодувати Україні витрати на арбітражне провадження — 18 927 177,62 долара США, а також відсотки відповідно до статті 6 закону Швеції про відсотки з 4 лютого 2021 року до моменту сплати, судові витрати у справі щодо юрисдикційного провадження та щодо провадження по судових витратах.

Україну в цій справі представляють Latham & Watkins (London) LLP (іноземний радник), Westerberg & Partners (шведський радник) та адвокатське об’єднання «Саєнко Харенко» (український радник), повідомляє Мін’юст.