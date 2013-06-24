Міністерство закордонних справ України вітає прийняття резолюції "Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні у полоні внаслідок війни агресії російської федерації проти України" Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ця важлива резолюція підсилює голоси українських військовополонених та цивільних осіб, утримуваних російською федерацією та на тимчасово окупованих територіях України. Вона підкреслює глибоке занепокоєння міжнародної спільноти щодо їхньої долі та закликає до їх негайного звільнення.

Ключові моменти резолюції:

• Негайне звільнення та гуманне поводження: ПАРЄ наголошує на нагальній необхідності для російської федерації дотримуватися міжнародного гуманітарного права та стандартів прав людини. Це включає забезпечення належного поводження з військовополоненими та цивільними полоненими, їх швидке звільнення та притягнення до відповідальності за воєнні злочини, скоєні проти них.

• Доступ для міжнародних організацій: Резолюція закликає надати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та відповідним механізмам ООН негайний та безперешкодний доступ до всіх місць утримання українських військовополонених та цивільних осіб.

• Засудження тортур та жорстокого поводження: ПАРЄ висловлює глибоке занепокоєння щодо доказів систематичних тортур та жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними особами з боку російської влади, що може становити воєнні злочини та злочини проти людяності.

• Відповідальність та справедливість: Резолюція підкреслює необхідність притягнення винних до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного та правозахисного права. Вона закликає всі держави-члени Ради Європи застосовувати універсальну юрисдикцію для розслідування та переслідування передбачуваних злочинів.

• Підтримка реабілітації: ПАРЄ наголошує на важливості відповідних програм реабілітації для звільнених полонених та ув'язнених, закликаючи до міжнародної співпраці з метою надання необхідних фінансових та експертних ресурсів.

• Міжнародна солідарність: Резолюція закликає міжнародну спільноту посилити тиск на російську федерацію з метою забезпечення звільнення всіх українських військовополонених та цивільних полонених та підтримати Україну в її зусиллях щодо забезпечення справедливості та захисту прав людини.

Україна висловлює глибоку вдячність членам ПАРЄ за їхню непохитну підтримку та солідарність. Ця резолюція є важливим кроком до відновлення справедливості, забезпечення відповідальності та привернення уваги до гуманітарних проблем, що виникли внаслідок триваючої агресії.

Ми закликаємо російську федерацію негайно виконати вимоги міжнародного права, надати доступ міжнародним організаціям та звільнити всіх українських військовополонених та цивільних полонених.

Україна залишається непохитною у своєму прагненні захищати свій суверенітет та оберігати своїх громадян. Ми закликаємо всі нації та міжнародні організації продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти агресії та притягнути російську федерацію до відповідальності за її дії.