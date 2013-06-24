Заступник Міністра фінансів Світлана Воробей та директор Департаменту міжнародного оподаткування Людмила Паламар представили Україну на 17-ому Пленарному засіданні Глобального форуму з прозорості та обміну інформацією для податкових цілей. Україна є членом Глобального форуму з 2013 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Пленарне засідання об’єднало понад 400 делегатів з більш ніж 110 країн та 13 міжнародних організацій та стало майданчиком для обговорень останніх досягнень у розширенні автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, нових викликів та майбутніх ініціатив Глобального форуму.

Ключовою темою 17-го Пленарного засідання стало розширення сфери міжнародного обміну інформацією на операції з крипто активами (Crypto-Asset Reporting Framework - CARF). Близько 50 країн взяли на себе зобов'язання впровадити CARF та здійснити перший обмін у 2027-2028 роках. Україна також планує приєднатися до цієї ініціативи у майбутньому.

Заступник Міністра фінансів Світлана Воробей висловила вдячність Секретаріату Глобального форуму за плідну співпрацю, запевнила у продовженні роботи над запровадженням Україною найкращих практик і стандартів та наголосила, що за підтримки Глобального форуму Україна досягла суттєвого прогресу у сфері міжнародної податкової прозорості та обміну інформацією для податкових цілей, результатом якого є приєднання України до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією.

Хакім Хамаді, Керівник відділу з розбудови потенціалу Секретаріату Глобального форуму, зауважив, що Україна продемонструвала позитивні результати в імплементації стандарту автоматичного обміну інформацією (CRS) та запевнив, що Секретаріат Глобального форуму готовий і надалі надавати всю необхідну підтримку з метою забезпечення належного виконання Україною міжнародних стандартів.

Секретаріат Глобального форуму привітав запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей та відзначив успішний перший обмін, який відбувся у 2024 році.

Протягом останніх років Україна активно користувалася експертною допомогою Секретаріату Глобального форуму, що дозволило Україні за підтримки Проекту EU4PFM вчасно завершити всі підготовчі етапи та здійснити перший обмін інформацією за Стандартом CRS у 2024 році. Важливим досягненням України на цьому шляху стало успішне проходженняДержавною податковою службою оцінювання на предмет відповідності вимогам щодо конфіденційності та захисту даних для цілей міжнародного автоматичного обміну інформацією. Звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою схвалено Глобальним форумом у червні 2024 року.

Участь у заході відбулась за підтримки Проекту EU4PFM.