Під час Міжнародної конференції з відновлення України URC-2024 запустили пілотний проєкт «Create Ukraine», який створює умови для повернення українських фахівців, що зараз перебувають за кордоном. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У Берліні відбулося підписання відповідного меморандуму між Міністерством економіки, Благодійним фондом Київської школи економіки KSE Foundation та литовською організацію Central Project Management Agency.

У межах проєкту українці, які зараз проживають за кордоном, зможуть повернутися і працювати в проєктних командах при українських державних органах. Гонорар учасників та інші витрати, зокрема логістика повернення в Україну, покривається коштами проєкту.

«Нині за різними підрахунками, у різних країнах світу перебуває до 6,5 мільйона вимушених мігрантів з України. Ключове, що я хочу сказати українцям за кордоном: в Україні вас чекають, ви тут потрібні. Ваш досвід, навички, які ви здобули в інших країнах — цінні для нашого майбутнього. Саме тому ми заохочуємо подаватися на програму Create Ukraine. Доєднайтесь до урядової команди, використайте свій досвід для розбудови спроможності нашої країни. Ваша робота впливатиме на життя мільйонів українців у найскладніший час в нашій історії», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Збереження і розвиток людського капіталу є фундаментом роботи KSE Foundation. Багато років ми відзначаємо і надаємо можливості розвитку талановитим українцям через наші ініціативи. Тож надзвичайно впевнені в силі й розумі нашої молоді. Ваші знання важливі для розвитку країни, і Create Ukraine створює умови для імплементації їх безпосередньо в реформуванні держави. Це унікальний шанс зробити реальний внесок в економічні трансформації в умовах війни», – зазначила директорка KSE Foundation Світлана Денисенко.

Проєкт Create Ukraine змодельований за прикладом успішної програми «Create Lithuania», яка реалізується в Литві з 2012 року. Програма дає можливість професіоналам сприяти формуванню майбутнього країни завдяки своїм знанням та ідеям. Участь у програмі беруть фахівці литовського походження з досвідом, набутим на міжнародному рівні. Протягом року учасники програми працюють у публічному секторі у таких сферах, як діджиталізація, електронне урядування, підвищення конкурентоспроможності, бізнес-середовище та вдосконалення державного управління — особливо у сферах інновацій, сталого розвитку та психічного здоров'я.

“Після того, як я повернулась до своєї рідної країни, погодившись взяти участь у Create Lithuania, я змогла застосувати свій закордонний досвід у державному секторі та залишилася працювати в Центральному агентстві з управління проєктами. Завдяки участі в українських проєктах я зрозуміла, що така програма, як Create Ukraine, може бути саме тим, що потрібно Україні зараз”, – зазначила проєктна менеджерка Центрального агентства з управління проєктами (CPMA, Lithuania), Даля Крапавіцкайте.

Пілотний проєкт розроблено в межах III фази програми EU4Youth, що фінансується Європейським Союзом та Міністерством закордонних справ Литовської Республіки.