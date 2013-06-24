Україна зацікавлена у підписанні угоди зі США про використання українських природних копалин, але лише після її доопрацювання, щоб вона враховувала ключові інтереси країни. Про це на Президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-пресконференції із Абу-Дабі, передає кореспондент Укрінформу.

"Нічого принципово нового в цій угоді, у цьому напрямку чи в самому бажанні укласти таку угоду немає – подібні домовленості існували в той чи інший час. Але ключове питання не в тому, що Україна може дати, а в тому, що вона може отримати... Ми дійсно зацікавлені в підписанні угоди зі США. Я також говорив про це президенту Трампу: Україна хоче підписати угоду. Але коли ми перейшли до деталей, виявилося, що наразі вона не містить гарантій безпеки. А це принципово важливий аспект, який має бути хоча б окреслений у меморандумі", – сказав Зеленський.

За його словами, деякі деталі в документі можуть змінюватися з часом, але фундаментальні речі мають бути чітко визначені. Наприклад, якщо в документі йдеться про гарантії безпеки, то варто розглянути їх у контексті НАТО або альтернативних механізмів. Він зазначив, що гарантії безпеки – це не лише військова допомога, а й економічні та політичні зобов’язання.

"Щодо нашої армії: якщо Україна наразі не є членом НАТО, то ми повинні будувати власну систему безпеки за аналогією з Альянсом. І це має бути не просто концепція, а конкретні кроки. Для цього потрібні фінансування, зброя та інвестиції", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна вітає інвестиції з боку США, але ключове питання – не просто в отриманні ресурсів, а в створенні інвестицій. "Україна – не просто країна сировини, і це має бути чітко зафіксовано в документі", – підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив, що угода зі Сполученими Штатами Америки про використання українських природних копалин ще не готова.

Раніше Зеленський повідомив, що сам висловив президенту США Дональду Трампу ідею, щоб США отритмали доступ до українських рідкоземельних корисних копалин в обмін на безпеку і фінансові стимули.

12 лютого міністр фінансів США Скотт Бессент відвідав з візитом Київ, під час якого запропонував варіант угоди про партнерство, в тому числі щодо розробки українських корисних копалин.