Економічне співробітництво між Україною та Бразилією, співпраця в сфері трудових відносин, а також питання відновлення міжнародної безпеки обговорили під час відеозустрічі Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Міністр праці та зайнятості Федеративної Республіки Бразилія Луїз Маріньо. В зустрічі також взяли участь заступники Міністра економіки України Тарас Качка та Тетяна Бережна, пердає пресцентр Урядовий портал.

«Провідна міжнародна роль Бразилії вимагає особливої уваги до важливих питань міжнародного порядку денного, зокрема досягнення миру та відновлення міжнародної безпеки. Формула миру Президента України Володимира Зеленського залишається єдиним реалістичним планом відновлення територіальної цілісності України, гарантування безпеки та справедливості у світі. Розраховуємо на долучення Бразилії до участі в Глобальному саміті миру, що відбудеться 15-16 червня в Швейцарії», - зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, Україна також зацікавлена у посиленні економічної співпраці з Бразилією, яка є однією з провідних економік світу та лідером латиноамериканського континенту. Міністр нагадала, що попри війну, економіка України зростає – за підсумками минулого року зростання склало 5%. Україна зацікавлена у посиленні торговельних відносин, збільшенні несировинного експорту української продукції на ринок Бразилії, а також в залученні інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Окрім того, під час зустрічі сторони обговорили можливість співпраці в сфері трудових відносин. Зокрема, Україна готова переймати досвід Бразилії в посиленні соціального діалогу, вдосконаленні політики, спрямованої на зменшення рівня безробіття та створення нових робочих місць, здійсненні аналізу ринку праці задля ефективного формування політики в сфері зайнятості.