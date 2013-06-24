Україна та Велика Британія планують розширити співпрацю в енергетичній сфері. Про це йшлося під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економіки України Юлії Свириденко з виконавчим директором Rolls-Royce SMR Томом Самсоном. Сторони обговорили питання поставок в Україну високотехнологічного енергетичного обладнання, в тому числі перспективи використання малих модульних реакторів (ММР). Про це повідомляє Урядовий портал.

«росія не може перемогти Україну на полі бою, тому вдається до відвертих терористичних дій - знищує українську енергетичну інфраструктуру. Зараз ми потребуємо допомоги для відновлення енергопостачання, аби в зимовий період українці не залишились без тепла і електроенергії. Тому Україна зараз зацікавлена в поставках високотехнологічного енергетичного обладнання, але також думаємо про модернізацію нашої генерації», - заявила Юлія Свириденко.

В свою чергу виконавчий директор Rolls-Royce SMR Том Самсон пообіцяв допомогти нашій країні з поставками відповідного обладнання.

Довідково

Малі модульні реактори – це нова перспективна технологія використання атомної енергетики. Їх основні відмінності від реакторів на сучасних АЕС в компактних розмірах та можливості виробляти відносно невеликі потужності (від 30 МВт до 500 МВт). Це дозволяє використовувати їх у невеликих містах, на промислових майданчиках чи навіть при відключеннях світла, роблячи від них паралельне живлення мікрорайонів, або цілих міст.

Україна зацікавлена у використанні нових технологій для виробництва в Україні малих модульних реакторів (ММР). Міністерство економки сприятиме укладенню відповідного меморандуму між Rolls-Royce SMR і Енергоатомом, який визначатиме параметри співпраці у реалізації цього багаторічного проекту.