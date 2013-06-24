Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного комітет спорту інвалідів України Валерій Сушкевич та президент Федерації шахів України Олександр Камишін надіслали листапрезиденту Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Вони просять зберегти обмеження для російських і білоруських шахістів, включно зі спортсменами з інвалідністю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час Генеральної асамблеї Міжнародної федерації шахів ФІДЕ 21-22 вересня 2024 року було вирішено звернутися до Міжнародного паралімпійського комітету. ФІДЕ хоче обговорити ідею повернути представників країни терористки російської федерації та її спільниці республіки білорусь до участі у міжнародних змаганнях.

Українські спортивні організації наголошують, що розвʼязана росією та підтримувана білоруссю війна проти України є найкривавішою в Європі з часів Другої світової війни. З початку повномасштабного російського вторгнення росіяни вбили понад 500 українських спортсменів і тренерів, серед яких 21 шахіст; ще двоє зникли безвісти.

«Російська та білоруська спортивна спільнота є інструментом державної політики цих країн», — йдеться у листі. Українські посадовці закликають зберігати санкційний тиск на спортивні організації та спортсменів з цих країн, доки триває війна.

Вони підкреслюють, що російські війська за підтримки рб продовжують агресію в Україні. Тому існуючі обмеження мають бути збережені або навіть посилені.

Українська спортивна спільнота розраховує на солідарність та відповідальність Міжнародного паралімпійського комітету.