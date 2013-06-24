Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт та президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна підписали лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Посадовці наголосили на незмінній позиції України: доки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські спортсмени мають бути усунені від участі в міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, включаючи нейтральний.

У листі вони зазначили, що спортсмени, яким було надано статус індивідуальних нейтральних атлетів (AIN) є представники російської федерації. Вони відкрито підтримують війну проти України та брали участь у заходах на підтримку війни або висловлювали свою підтримку російській агресії.

Серед таких спортсменів згадуються Лала Крамаренко, Даніел Марінов, Вікторія Листунова, Ангеліна Мельникова, Владислава Уразова, Нікіта Нагорний, Давид Бєлявський, Артур Далалоян, Максім Ходикін та Іван Куляк, які були помічені на пропагандистських заходах або у соцмережах підтримували війну.

Представники України закликають Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародну федерацію гімнастики вжити заходів для недопущення участі російських і білоруських спортсменів, які є членами військових організацій або відкрито підтримують війну проти України, у міжнародних змаганнях.