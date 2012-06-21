Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Державний секретар США Майк Помпео взяв участь у відеоконференції міністрів закордонних справ Євросоюзу. Напередодні зустрічі головний американський дипломат написав у своєму Twitter: «Росія має припинити репресії тих, хто протистоїть її окупації, звільнити незаконно ув’язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим — це Україна».
Тож цілком логічним стало те, що після такого потужного меседжа українське питання опинилося на порядку денному зустрічі Майка Помпео з главами зовнішньополітичних відомства країн-членів ЄС. Про це під час онлайн пресконференції за результатами віртуальної зустрічі журналістам повідомив високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. «Ми підтвердили, що потужне партнерство між ЄС і США залишається вирішальним, зокрема, і у врегулюванні ситуації в Україні», — сказав головний європейський дипломат, наголосивши, що Брюссель і Вашингтон наполягають на тому, щоб Росія виконала свою частину мінських угод.
За словами Жозепа Борреля, під час зустрічі міністри обговорили тему Східного партнерства «із наголосом на Україні». А також відносини з Китаєм, мирний процес на Близькому Сході і розвиток та зміцнення трансатлантичних зв’язків. «Ми підтвердили позицію всіх країн-членів підтримувати тісну трансатлантичну співпрацю, і хоча у нас немає спільної точки зору на всі питання, але наша відданість такій співпраці сильніша, ніж будь-коли», — сказав очільник європейської дипломатії.
Окремо міністри зупинилися на проблемі дезінформації та кризі, спричиненій пандемією коронавірусу. Жозеп Боррель висловив жаль з приводу заяви США про намір вийти зі складу ВООЗ. «Ми сподіваємося, що це рішення все-таки буде переглянуто, бо глобальні проблеми вимагають глобальних рішень і залучення багатосторонніх інструментів міжнародної співпраці», — заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС.