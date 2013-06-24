Кабінет Міністрів України затвердив рішення, які дозволяють залучити 200 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для продовження реалізації двох масштабних проектів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Кошти будуть спрямовані на продовження “Програми відновлення України ІІІ” та на проект “Відновлення водопостачання і водовідведення України”.

“Отримали схвалення Уряду на залучення коштів від одного з наших ключових міжнародних партнерів — Європейського інвестиційного банку. У час, коли російська агресія щодня руйнує українські міста та села, ми не просто ліквідовуємо наслідки — ми будуємо нове, сучасне, краще. Відновлення — це про повернення нормального життя”, – зазначив Олексій Кулеба.

Віце-премʼєр-міністр з відновлення України пояснив, що один із траншів у 100 млн євро спрямований на відбудову водогонів, каналізації та модернізації систем у громадах.

“Проект передбачає підтримку інвестицій у відновлення та реконструкцію водної інфраструктури. Зокрема, йдеться про реконструкцію і відновлення об’єктів водопостачання та водовідведення, здійснення заходів з відновлення, відбудови та покращення критичної та соціальної інфраструктури, оптимізацію існуючих систем та приведення їх у відповідність до підвищених стандартів сталого розвитку.

Якість води, стабільне водопостачання, сучасні очисні споруди — це базові речі, без яких неможливо уявити комфортне та безпечне життя в громаді. Ми хочемо, щоб після відбудови українські громади ставали кращими, ніж були до війни. Саме в цьому полягає сенс справжнього відновлення”, — наголосив Олексій Кулеба.

Ще один транш спрямований на продовження підтримки громад, які постраждали від війни або прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб. У межах програми фінансуються проекти з відновлення соціальної інфраструктури, житлово-комунальних об’єктів, будівництва та капітального ремонту житла, а також забезпечення муніципальним житлом. Відбір проектів здійснюється через цифрову систему, що забезпечує прозорість та ефективність використання коштів.

“Ця програма працює з чітким фокусом на потреби людей – фінансування передбачає реалізацію близько 200 проектів. Усі вони проходять ретельний конкурсний відбір і мають бути обґрунтованими, деталізованими та реалістичними. Завдяки прозорому механізму ми бачимо, як саме розподіляються кошти та хто відповідає за їх використання. Це принципово важливо — особливо в умовах війни”, — підкреслив Віце-премʼєр-міністр з відновлення України.

Нещодавно в межах програми було затверджено ще 14 нових проектів, зокрема на будівництво та ремонт житла у Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях. Загалом у межах попередніх двох фаз програми вже реалізується 225 проектів на суму понад 500 мільйонів євро.