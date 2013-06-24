До Держбюджету України надійшов транш обсягом 1 млрд доларів США в межах Програми за Другою позикою на підтримку політики розвитку “Основи зростання” (Second Growth Foundations Development Policy Loan - DPL). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Фінансування складається з 567 млн доларів США під гарантії Уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та 483 млн доларів США під гарантії Уряду Великої Британії.

“Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків Держбюджету України. Вдячні Світовому банку, Японії та Великій Британії за суттєву підтримку держбюджету в цей складний період”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Метою проекту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог Програми.

До зазначеного траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.

“Україна віддана процесу реформування навіть в умовах воєнного стану. Передусім це слугує не тільки залученню критично важливих ресурсів, а й сприяє подальшому економічному зростанню та відновленню, разом із внеском у подальшу євроінтеграцію країни”, – додала заступник Міністра фінансів Ольга Зикова.

Нагадаємо, що 20 грудня Міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписалифінансові Угоди в межах Програми.