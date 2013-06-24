До Держбюджету України надійшов п’ятий транш обсягом близько 2,2 млрд доларів США (1,7 млрд СПЗ) від Міжнародного валютного фонду в рамках чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування Extended Fund Facility - EFF. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Нагадаємо, що 28 червня Виконавча рада Фонду схвалила четвертий перегляд програми EFF.

"За 14 місяців функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже чотири перегляди, що дозволило залучити близько 7,6 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США. Ми продовжуємо активно працювати над провадженням спільно визначених реформ за Програмою, що сприяє забезпеченню макрофінансової стабільності та створює умови для подальшого відновлення і розвитку економіки України на шляху до вступу в ЄС”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Наступні заходи, які Україна повинна буде вжити до п’ятого перегляду, визначено у спільному Меморандумі України та МВФ про економічну та фінансову політику. Зокрема, це продовження структурних реформ, що охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор.