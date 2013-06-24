Уряд продовжує роботу з партнерами щодо залучення необхідного фінансування. Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Україна успішно виконала індикатори другого кварталу 2024 року для програми Ukraine Facility. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Маємо позитивну оцінку від Єврокомісії. Мова йде про реформи в бюджетній, митній, антикорупційній та енергетичній сферах. Розраховуємо на наступний транш від ЄС в розмірі 4,1 млрд євро вже у вересні цього року», — зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, Уряд ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки. Кошти надійдуть через структури Світового банку.

За словами Прем’єр-міністра, Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Надходження гранту очікується вже найближчим часом.

Денис Шмигаль також повідомив, що після тривалих і наполегливих перемовин Україна домовилась із кредиторами реструктурувати зовнішній борг.

«Завдяки досягнутим домовленостям Україна зекономить на виплатах 11,4 млрд доларів протягом лише трьох наступних років. Вдячний команді Мінфіну за цю важливу роботу», — сказав Прем’єр-міністр.