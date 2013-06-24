Уряд під час засідання 4 жовтня затвердив два документи, які дозволять Україні залучити додатково майже 62 млн євро фінансування від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

«Ці кошти будуть направлені на розбудову соціальної інфраструктури, енергетичну стійкість, теплопостачання та інші важливі проекти в наших громадах», — зазначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, коаліція відновлення та фінансової стійкості України охоплює десятки країн, і Уряд постійно розширює коло наших партнерів.

Зокрема, підписано договір з Експортно-імпортним банком Кореї щодо залучення 100 млн доларів фінансування.

«Маємо важливу підтримку також від Сполучених Штатів. Цього тижня з візитом в Києві перебувала Адміністратор USAID Саманта Пауер. Агентство США виділить понад мільярд доларів на відновлення української енергетичної системи та гуманітарну допомогу», — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, нещодавно понад 30 країн, а також ЄС ухвалили Спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції нашої держави. Прем’єр-міністр зауважив, що це важливий документ про всебічне сприяння відбудові України на її шляху до членства в ЄС та надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

Цього тижня Україна отримала також додатковий пакет підтримки від Швейцарії в розмірі 1,7 млрд доларів на проекти реконструкції в Україні на наступні 4 роки. А також від Німеччини додаткові 70 млн євро для забезпечення українських громад когенераційними установками, генераторами та сонячними панелями.