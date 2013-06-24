25 квітня у Вашингтоні Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо підписали договір між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, що посилить енергетичну стійкість нашої держави. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Договір передбачає залучення від ЄБРР 270 млн євро під державні гарантії та буде супроводжуватись грантом від Уряду Норвегії у розмірі 140 млн євро. Це дозволить НАК «Нафтогаз України» імпортувати значні обсяги природного газу для підготовки до наступного опалювального сезону», — повідомив Глава українського Уряду та подякував Оділь Рено-Бассо за підтримку й солідарність.

За словами Дениса Шмигаля, після початку повномасштабної війни ЄБРР залучив для України понад 6 млрд євро у вигляді кредитів, грантів та гарантій. Зараз у державному секторі спільно впроваджується 12 проектів, охоплюючи сфери енергетики, логістики та критичної інфраструктури.

На зустрічі Дениса Шмигаля з Оділь Рено-Бассо також йшлося про подальшу співпрацю у галузі розподіленої генерації, відбудови гідроенергетики, розвитку газовидобутку та транспорту.

Сторони також обговорили підтримку приватного сектору, зокрема малого та середнього бізнесу. Особливу увагу приділили відбудові України одразу після завершення бойових дій, а також питанню довгострокового розвитку країни.

«ЄБРР і далі буде надійним партнером України в реалізації ініціатив, які роблять нас сильнішими для того, щоб вистояти, відновитися та зростати», — підкреслив Денис Шмигаль.