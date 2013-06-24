Україна спільно з партнерами постійно шукають рішення, як прискорити відновлення української енергетики та залучити більше підтримки до приватного сектору економіки. Зокрема, можливості грантових та інвестиційних програм для відновлення енергетики обговорювались під час відеозустрічі Мінекономіки з керівництвом корейської урядової установи KIND (Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation), яка вже підтримує в Україні низку проектів з відновлення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Питання відновлення енергетики та підтримки приватного сектору перебувають в центрі уваги українського Уряду. Разом з партнерами постійно шукаємо нові можливості, як швидше відновити зруйновані потужності. У цьому контексті важливі приватні інвестиції. Інвестиційний потенціал України в енергогалузі ми оцінюємо в біля $168 млрд в наступні 10 років.

Запропонували корейській урядовій установі KIND розглянути можливість розширити підтримку проектів в Україні на проекти відновлення енергетики, забезпечення енергонезалежності муніципалітетів. Зокрема, через фінансування розвитку розподіленої генерації. Ми знаємо про зацікавленість корейського бізнесу у таких проектах», - зазначив заступник Міністра економіки Володимир Кузьо.

За словами заступника Міністра, під час зустрічі сторони також обговорили участь KIND у проектах в Україні. Зокрема, установа працює над транспортним генпланом Київської області, смарт-сіті генпланом Умані, планом реконструкції/відновлення українських аеропортів. Також серед проектів - технічна допомога в реконструкції Каховської дамби, проект реновації залізниці, включно із запуском швидкісного сполучення Київ-Польща, проект очищення стічних вод у Бучі та інші проекти за участі міст й муніципалітетів.