росія грає в голодні ігри зі світом, цілеспрямовано нав’язуючи свої правила. Мета України - пояснити іноземним аудиторіям, який руйнівний вплив має війна росії на глобальну продовольчу безпеку та як треба змінити правила цієї гри. Кампанія стартує з запуску онлайн-платформи на офіційному сайті України про війну war.ukraine.ua. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Заблокувавши українські порти, росія позбавила мільйони людей в світі доступу до українського продовольчого експорту і поставила їх під загрозу голоду. російська пропаганда також розгорнула цинічну кампанію брехні, аби заблокувати доступ цих людей до правди та перекласти відповідальність за свої голодні ігри на Україну та Захід. Зараз ми поступово розблоковуємо український продовольчий експорт і прориваємо інформаційну блокаду завдяки новій комунікаційній кампанії і онлайн-платформі», — заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Скорочення експорту продовольства з України через повномасштабну війну росії стало важким ударом по стійкості глобальної продовольчої системи, що зазнала суттєвих уражень і досі не відновилась від наслідків пандемії COVID-19. Руйнування росією агропромислової інфраструктури та логістики України має цілеспрямований і систематичний характер: від ракетних ударів по елеваторах до блокування морських портів і викрадення зерна та сільгосптехніки. Це призвело до різкого скорочення обсягів пропозиції на світовому ринку продовольства та стрімкого зростання цін на основні культури. Через війну в Україні Всесвітня продовольча програма ООН втрачає близько 50% поставок зерна. За оцінками експертів Integrated Food Security Phase Classification, цього року кількість людей у світі, яким загрожує різке скорочення харчування, буде на 25% більшою, ніж минулого року.

Все це росія намагається використати для підвищення ставок у війні проти України та для тиску на міжнародне співтовариство з метою послаблення санкцій та реконфігурації глобальної системи безпеки.

Тому одними із ключових завдань, що стоять перед Україною як гарантом світової продовольчої безпеки, є надання доступу до достовірної інформації про причини поглиблення продовольчої кризи у світі та запобігання спробам росії маніпулювати їжею та життями людей по всьому світу.

Спеціальний розділ war.ukraine.ua/food-security містить відповіді на найбільш популярні запити іноземців про Україну в контексті продовольчої безпеки світу.

На цьому сайті користувачі знайдуть інформацію, що допоможе знайти відповіді на такі питання:

Скільки людей у світі можна було прогодувати завдяки продовольчому експорту з України до початку повномасштабного вторгнення?

Якій кількості людей в світі війна росії проти України загрожує голодом або суттєвим зниженням якості харчування?

Чому морські шляхи для експорту продовольства з України такі важливі?

Як росія перетворює їжу на зброю, як вона вже зробила це з енергоносіями?

Як можна допомогти Україні та поширити правду про причини поглиблення продовольчої кризи в світі?

На сайті для вільного поширення доступні інфографіки, макети плакатів та історії українських фермерів, які попри військові загрози, продовжують свою роботу, щоб нагодувати світ.

Розділ доступний англійською мовою і розрахований на широку іноземну аудиторію - медіа та блогерів, дипломатів, експертів та громадських активістів.

Над створенням платформи працювала велика команда, що об’єднала українських дипломатів та національних експертів у сфері сільського господарства, продовольчої безпеки, а також міжнародних комунікацій. Проект реалізований організацією BRAND UKRAINE у тісній співпраці з Міністерством закордонних справ України за фінансової підтримки Європейського Союзу.