Кабінет Міністрів України схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) на період до 2030 року. Рішення ухвалили на засіданні 25 червня. НПЕК є стратегічним документом, який спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для сталого розвитку України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Україна розробила НПЕК відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1999 та з урахуванням найкращих практик країн–членів ЄС, у рамках своїх зобов'язань як договірної сторони Енергетичного Співтовариства та у процесі набуття членства в ЄС.

"Уряд схвалив Національний план з енергетики та клімату у той самий день, коли розпочалися переговори про вступ до Європейського Союзу. Це символічно, оскільки створення цього документу є важливою частиною євроінтеграційного процесу. Національний план був підготовлений у рекордно короткі строки – менше ніж за рік. Потреби в інвестиціях сукупно складають від 41,5 млрд дол. США. Його реалізація не лише сприятиме декарбонізації економіки нашої країни, а й відкриє значні можливості для залучення ресурсів для виконання Плану", – зазначила Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Серед основних цілей НПЕК, зокрема:

скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року;

досягнення 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному кінцевому енергоспоживанні;

поглиблення диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів – не більше 30% від одного постачальника;

первинне споживання енергії не більше 72,224 млн т н.е., кінцеве споживання енергії 42,168 млн т н.е. (т н.е. – тонна нафтового еквівалента).

«Своєчасне ухвалення Україною НПЕК є важливим кроком для забезпечення розуміння пріоритетів уряду в енергетичній та кліматичній політиці для громадян та стейкхолдерів в Україні. Цей документ слугуватиме планом зеленої реконструкції та відновлення України, стимулюючи допомогу від міжнародної спільноти. Тепер увагу необхідно зосередити на впровадженні запланованих політик та заходів відповідно до вимог Ukraine Facility та законодавства Енергетичного Співтовариства. Тривалі жорстокі атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру обумовлюють потребу у проведенні постійного моніторингу виконання Плану та продовжувати дискусії на високому рівні щодо того – як Україні адаптуватися до постійно змінних обставин. Секретаріат Енергетичного Співтовариства готовий надалі сприяти цьому процесу, дотримуючись наших Рекомендацій, опублікованих раніше цього місяця», – зазначив Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковскі.

В обговореннях проекту НПЕК взяли участь понад 1500 представників різних секторів та зацікавлених сторін, включаючи Уряд України, парламент, європейських партнерів, громадянське суспільство, державний сектор, місцеві громади та представників сусідніх країн.

“Для нас важливо, що громадянське суспільство долучилося не лише до обговорень, але і створення документу, що наближає нас до членства в ЄС. Ми спільно працюватимемо над тим, аби трансформувати НПЕК у конкретні рішення, дії та інвестиції. Співпраця держави та громадянського суспільства сприятиме швидкості та успіху відновлення”, – наголосила президентка DiXi Group Олена Павленко.

Розробку проекту Національного плану забезпечувало Міністерство економіки України, у тісній співпраці з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів та Міністерством енергетики. Основними міжнародними партнерами у створенні Національного плану стали Секретаріат Енергетичного Співтовариства та Європейська Комісія, які надавали консультації та коментарі протягом всього процесу формування НПЕК. Посольство Великобританії в Україні, Net Zero World Initiative та Програма розвитку ООН забезпечили підтримку розробки плану. Команда, що працювала над документом, складалась із представників аналітичного центру DiXi Group, Інституту економіки та прогнозування НАН України та незалежних експертів.