12 листопада в Люксембурзі завершилася двостороння зустріч між Україною та Європейською комісією щодо 18 розділу, присвяченого питанням статистики. Зустріч відбулася в межах офіційного скринінгу українського законодавства на відповідність праву ЄС. Це був завершальний розділ у блоці питань, що входять до кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» (Fundamentals), який є ключовим для всього переговорного процесу.

Протягом двох днів українська делегація, переважну частину якої становили представники Державної служби статистики, презентувала Єврокомісії та колегам з Євростату стан імплементації актів права ЄС у державну статистичну діяльність, спроможність органів державної статистики України, методологію і якість даних. Обговорювали також розширення переліку наборів даних, які Держстат має передавати Євростату.

«Україна щоденно демонструє, що ніщо не здатне зупинити чи уповільнити нас на шляху досягнення стратегічної мети — членства в Європейському Союзі. Дякую переговорним командам за високий рівень підготовки та презентації нашої держави. Очікуємо, що звіт Європейської комісії за результатами скринінгу в межах кластера 1 дасть змогу відкрити цей кластер якнайскоріше 2025 року», — зазначила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністр юстиції Ольга Стефанішина, яка взяла участь у засіданні онлайн.

Вона зазначила, що представник Держстату входить у кожну з робочих переговорних груп з огляду на важливість статистики для ефективної інтеграції.

Статистична галузь, яка охоплює всі галузі економічного та суспільного життя, має надавати набори достовірних даних, що в подальшому впливатимуть не тільки на макроекономічний стан держави, а й на умови життя громадян. Саме через це розділ статистика належить до кластера фундаментальних основ.

«Попри виклики війни Держстат не лише не припинив виробляти офіційну статистику, а й продовжує масштабні трансформації на шляху до членства в Європейському Союзі. Фундаментальним кроком у цьому напрямі стало ухвалення Закону України «Про офіційну статистику», який покликаний забезпечити гармонізацію української статистичної системи з європейською. Цей закон містить усі норми, передбачені у відповідному регламенті ЄС, а також закріплює основні принципи офіційної статистики у повній відповідності з Кодексом норм європейської статистики», — зазначив голова Держстату Ігор Вернер.

Нагадаємо, перша двостороння зустріч відбулася на початку липня і була присвячена публічним закупівлям. Загалом відбулося п’ять раундів, під час яких десятки органів державної влади презентували досягнення й подальші кроки трансформацій у таких напрямах: судова влада та основоположні права; юстиція, свобода і безпека; економічні критерії; функціонування демократичних інституцій; реформа державного управління; фінансовий контроль.

Уже наступного тижня у Брюсселі розпочнуться двосторонні зустрічі за другим переговорним кластером «Внутрішній ринок», присвяченим, зокрема, питанням вільного руху товарів, свободи переміщення працівників, підприємництва та надання послуг, конкурентної політики, корпоративного права й іншим.

Під час офіційного скринінгу Європейська комісія спільно з країною-кандидатом на членство в ЄС аналізують відповідність національного законодавства країни-кандидата відповідному acquis ЄС (праву ЄС).

Джерело: Міністерство юстиції