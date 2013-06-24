Минулого тижня міністр фінансів Сергій Марченко виступив на 35­й Конференції «Перспективи економіки та фінансів» ключовим спікером дискусійної панелі «Світова економіка та перспективи Європи».

Конференція проходить щороку навесні, її організовує один з найбільших аналітичних центрів Італії The European House — Ambrosetti (TEHA). Захід має на меті аналіз економічних та фінансових сценаріїв на майбутнє, а також потенційних ризиків для Італії, Європи та світу.

Міністр фінансів розповів про поточну ситуацію та виклики для фінансової системи України.

«Попри всі прогнози Україна зберегла фінансову стабільність і продовжує демонструвати стійкість. Уже третій рік в умовах повномас­штабного вторгнення уряд України впроваджує ефективну політику, яка разом з підтримкою міжнародних партнерів дає змогу фінансувати всі пріоритетні потреби та забезпечувати допомогою тих, хто її потребує найбільше. Проте все ще важко передбачити майбутнє економічного розвитку країни через виклики, спричинені постійним терором росії. У цьому контексті підтримка міжнародних партнерів була і залишається вирішальною. Потреба у зовнішньому фінансуванні на нинішній рік оцінюється у 38 мільярдів доларів США. Тому вчасне надходження фінансування вкрай важливе для забезпечення стабільності економіки», — наголосив Сергій Марченко.

Міністерство фінансів України вжило заходів, які дають змогу фінансувати всі пріоритетні видатки бюджету за рахунок мобілізації доходів держбюджету і за рахунок внутрішніх запозичень. Однак ефективність цих заходів обмежена, і країни­партнери розуміють нагальну потребу в подальшому ритмічному та прогнозованому зовнішньому фінансуванні задля збереження макрофінансової стабільності України та прогресу у фінансовій галузі, досягнутого впродовж 2023 року.

Із лютого 2022 року завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами Мінфіну України вдалося залучити вже понад 83 мільярдів доларів США. Найбільші донори — ЄС, США, МВФ, Канада, Японія, Світовий банк, Велика Британія.

Сергій Марченко відзначив важливість реалізації донорських програм співпраці, а саме програми Механізму розширеного фінансування МВФ EFF, фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility, програм Світового банку та ініціатив з європейськими інституціями.

«Попри повномасштабну війну Україна реалізує реформи та виконує всі зобов’язання в межах співпраці з партнерами. Реформи — основа нашого економічного зростання шляхом забезпечення макроекономічної стабільності, підвищення ефективності управління та подальшого розвитку. Вони слугують фундаментом для довгострокової стійкості та відновлення. Ми відкриті до діалогу з партнерами для подальшого обговорення пріоритетів реформ та визначення найбільш ефективних цільових заходів. Переконаний, що Україна може прокласти шлях до сталого економічного розвитку та інклюзивного зростання, залучивши необхідне фінансування на забезпечення потреб своїх громадян», — зазначив міністр фінансів.

У межах конференції Сергій Марченко провів зустрічі із представниками провідних аналітичних центрів та італійських медіа. Обговорив питання спрямування заморожених активів рф на користь України із президентом Інституту Жака Делора Енріко Летта, а також зустрівся з головним секретарем казначейства Великої Британії Лаурою Тротт для обговорення подальшої двосторонньої співпраці країн.

Міжнародні партнери високо оцінили зусилля уряду України з адаптації економіки до умов війни, а також стале функціонування фінансової системи попри виклики.

Джерело: Міністерство фінансів