Україна перерозподілить кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію підстанцій. Відповідне рішення ухвалив Уряд 8 жовтня, повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перадає пресцентр Урядовий портал.
«Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на зведення систем захисту навколо енергетичних об’єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак», — зазначив Глава Уряду.
Як підкреслив Прем’єр-міністр, попри подальші спроби ворога завдати ураження українським енергообʼєктам, сьогодні ситуація в енергосистемі стабільна та збалансована.
За словами Дениса Шмигаля, енергетика залишається сферою пріоритетної уваги: «Уряд та енергетики продовжують у режимі 24/7 відновлення, ремонти та розбудову децентралізованої генерації».