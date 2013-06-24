«Шикуйсь! Рівняйсь! Струнко!» Ці команди нині чують не лише військові. На два дні вони стали основними для понад пів сотні чоловіків і жінок, які наважилися взяти участь в інтенсиві з базової загальновійськової підготовки для цивільних осіб «Початок твого шляху». Його організувало командування 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України з ініціативи фахівців позаштатної рекрутингової групи. З кількох сотень заявок вони відібрали найоптимальніших кандидатів різного віку й різних професій.