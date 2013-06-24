Під час головування Чехії у Раді ЄС Україна готова активно брати участь у дискусіях щодо майбутнього Євросоюзу та спільно працювати над відновленням мирної і процвітаючої Європи. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосила Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на презентації пріоритетів чеського головування, що проходила за участі міністрів країн ЄС у європейських справах.

Ольга Стефанішина підкреслила, що з 2014 року Україна залишається надійним партнером Євросоюзу в усіх питаннях, зокрема щодо безперебійного постачання газу та продовольства навіть в умовах повномасштабної війни.

«У часи війни європейські лідери ухвалили стратегічно і геополітично важливе рішення, надавши Україні статус кандидата в ЄС. Це не тільки посилить Україну, об’єднує суспільство, але й посилить Європейський Союз. Ми очікуємо на подальші кроки щодо переговорів з розширення, що має неймовірний мобілізуючий ефект для збереження динаміки реформ в часи війни», – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем’єр-міністр розповіла про складнощі з якими стикається український бізнес, що опинився під ракетними обстрілами та у морській блокаді, а також важливість допомоги зі сторони ЄС, зокрема пропозицій Єврокомісії щодо забезпечення «шляхів солідарності» для експорту агропромислової продукції.

Вона також наголосила на критично важливій ролі Євросоюзу та реформ у відновленні й відбудові України.

«Розраховуємо, що під час чеського головування разом з Єврокомісією ми сформулюємо чітку мапу фінансової підтримки щодо реконструкції України, яка буде пов'язана з процесом реформ та нашим рухом до членства в ЄС. Звісно, ми також розраховуємо на отримання коштів від російських репарацій», – сказала Ольга Стефанішина та закликала учасників підтримати ініціативу України про створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії проти України.

Вона також закликала країни ЄС підтримати плани з термінової реконструкції українських регіонів, що постраждали від війни, зважаючи на необхідність підготовки до зимового періоду та в умовах енергетичного шантажу росії.

«Ми вдячні нашим чеським друзям за визначення серед основних їхніх пріоритетів головування питання відновлення і зміцнення України та продовження і поглиблення санкцій проти росії, – наголосила Ольга Стефанішина. – Терористичні атаки росії мають отримати потужну відповідь. Свободи та цінності ЄС більше не можна сприймати як належне. Ми повинні працювати разом та відстояти наше спільне процвітаюче європейське майбутнє».

Нагадаємо, під час свого головування в Раді ЄС Чеська Республіка окреслила пʼять основних пріоритетів роботи, а саме: управління кризою біженців та повоєнним відновленням України; енергетична безпека; зміцнення обороноздатності Європи та безпеки кіберпростору; стратегічна стійкість європейської економіки; стійкість демократичних інституцій.