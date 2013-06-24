8 липня росія завдала масованого удару по декільком містам України, зокрема в Києві ворожа ракета влучила в дитячу лікарню “Охматдит”. Через значні пошкодження окремих приміщень, зокрема, онкологічного відділення, важкохворих пацієнтів було евакуйовано до інших медичних закладів. Ударом було пошкоджено приміщення та обладнання радіологічного центру, будівля була знеструмлена. Через значні пошкодження системи електропостачання вийшов з ладу охолоджуючий компресор магнітно-резонансного томографа, значних пошкоджень зазнали кабінети та обладнання ультразвукової діагностики. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Терористична ракетна атака росії не лише ставить під загрозу життя людей, але й є кричущим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності… Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом росії на дитячу лікарню в Києві”, – зазначається в офіційному зверненні Міністра енергетики України Германа Галущенка до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена.

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" – це медичний заклад зі світовим ім'ям, в якій лікуються тяжкохворі діти, зокрема від онкологічних хвороб. У лікарні знаходиться 27 джерел іонізуючого випромінювання.

“Охматдит” отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в рамках програми технічного співробітництва за важливими проектами за декількома напрямками, зокрема, радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.

Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва, який складається з добровільних внесків країн-членів Агентства.

МАГАТЕ сприяє Україні у формуванні державної політики і протидії онкозахворюванням.