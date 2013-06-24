В Україні завершилася масштабна програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні під назвою «Несемо світло разом!». До програми, ініційованої наприкінці 2022 року Президентом України Володимиром Зеленським та підтриманої Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, долучились понад 8 мільйонів українців. Вони обміняли 40 мільйонів старих жарівок на сучасні світлодіодні лампи. Проект був реалізований Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Програма стартувала наприкінці січня 2023 року у відділеннях Укрпошти в обласних центрах та великих містах. Через тиждень українці мали можливість обмінювати лампи в містах районного значення, а ще за два – у найвіддаленіших селах. Завдяки розгалуженій мережі відділень Укрпошти був організований обмін ламп серед широкого кола населення. Згодом до програми приєдналися також юридичні особи, як дитячі школи, садочки, медичні заклади та ОСББ.

Українці міняли традиційні лампи розжарювання на енергоощадні, допомагаючи країні зберігати електроенергію. Найактивнішими регіонами стали Київська область, де було замінено 4,2 млн ламп, Львівська – 3,2 млн, Дніпропетровська – 3,1 млн та Харківська – 2,3 млн.

«З перших днів повномасштабного вторгнення Укрпошта допомагає українцям та державі там, де це найважче. Від евакуації, до енергетики. Саме тому, розуміючи, які складні завдання стоять перед енергосистемою країни, Укрпошта зробила так, щоб кожен українець міг отримати енергоощадні лампи. І ми на 100% виконали цю задачу, доставивши LED-лампи навіть у найвіддаленіші точки на мапі нашої країни. Завдяки тому, що наші громадяни обміняли 40 млн жарівок на більш енергоефективні, країна зекономила близько 2 ГВт енергетичної потужності - це дорівнює потужності двох атомних блоків», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

40 млн LED-ламп були надані Україні Європейським Союзом в межах програми, фінансованої ЄС, для підтримки української енергетики.

«Енергоощадність для України – це зараз питання не тільки переходу на екологічні стандарти ЄС, а й питання нашого виживання в умовах постійних атак з боку рф по енергетичній інфраструктурі. Нині цінний кожен зекономлений кіловат. Програма «Несемо світло разом» – простий, але важливий крок, який на побутовому рівні українцям допоміг зробити Євросоюз, у напрямку енергоефективності. За час дії програми в Україні стало на 40 млн менше ламп розжарювання, що за нашими підрахунками дозволить заощадити до 1 ГВт електроенергії. Ми дуже вдячні всім країнам ЄС за цей прояв солідарності з Україною. Ця підтримка для нас дуже важлива. Вона свідчить про те, Україна – це частина великої європейської родини. Разом ми зможемо подолати найскладніші виклики», - зазначила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Пані Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова:

«Програма «Несемо світло разом» продемонструвала єдність українців, їхню рішучість протистояти російському агресору і на фронті, і в тилу, використовуючи для цього усі, навіть найменші, можливості. Вона також показала, як швидко й ефективно в часи війни реагує Європейський Союз на нагальні потреби України, а енергія – це життєво важлива, стратегічна потреба. ЄС вживає всі можливі кроки для підтримки української енергетики в надзвичайно складних умовах напередодні зими».

Кожен українець мав можливість обміняти до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп безпосередньо у відділеннях Укрпошти або зробивши попереднє замовлення у застосунку Дія.

«За час повномасштабної війни ми запустили десятки актуальних сервісів у Дії, що спрощують життя людей. Один із них — Обмін лампочок. Лише за кілька кліків українці могли замовити обмін звичайних ламп на енергоощадні, аби зменшити навантаження на енергосистему. У результаті у межах програми українці всього обміняли 40 млн ламп, у тому числі через заявки у Дії — 4 млн і зробили свій внесок у покращення ситуації зі світлом. Вдячний Європейському Союзу за співпрацю в енергетичному секторі та подальшу підтримку з цього треку», — сказав своєю чергою Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, що у 2022 році після масштабних обстрілів рф української енергетичної інфраструктури, Україна зіткнулася з дефіцитом потужностей генерації та розподілу електроенергії. Щоб підвищити енергоефективність і збалансувати енергоспоживання у пікові години, уряд затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи за підтримки ЄС.